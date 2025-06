Karina Milei juega al misterio y en el PRO empiezan a preguntarse si aceptan más humillación

Este lunes, los intendentes del PRO se juntarán personal y de manera virtual en la sede de la calle Balcarce para discutir si están de acuerdo en acordar provincialmente con La Libertad Avanza . Las dudas que tiene la mayoría son muchas más que las certezas, ya que hasta el momento no hubo demasiados avances en las negociaciones encaradas por la dupla de Cristian Ritondo y Diego Santilli con Sebastián Pareja, el único autorizado a hablar en nombre de El Jefe, Karina Milei .

¿Habrá sido casual o causal que hubieran cambiado Avanza por Bonaerense los supuestos dueños de La Libertad? El nombre tiene mucho más que ver con una hipotética alianza entre el PRO y los libertarios que con el deseo, hasta ahora no cambiado, de impedir un acuerdo de cara a septiembre. Por ahora El Jefe insiste en la sumisión e incorporación de dirigentes puntuales antes que la posibilidad que se dé una suma de partidos. Esto también incluye al radicalismo, fuerza en la que el debate al respecto es interminable y mucho más confuso.

En el video de presentación del acto libertario en La Plata aparecen figuras muy discutidas por Santiago Caputo como Sebastián Pareja, Ramón Vera y Fabrizio Martínez, estos últimos coordinadores de la primera y tercera sección electoral. También fueron incorporados, además de Espert, Patricia Bullrich y Diego Valenzuela, los antiguos macristas ahora fervorosos libertarios.

No hubo ningún referente de Las Fuerzas del Cielo, ni siquiera Agustín Romo, el presidente del bloque de diputados provinciales y mano derecha del asesor presidencial en continuo roce con la hermana presidencial. ¿Habrán dividido aguas entre Nación y Provincia o, directamente, es una nueva e innecesaria muestra de humillación de la hermana hacia el asesor?

"La Cámpora" de Javier Milei

En una comparación rápida con las internas actuales del peronismo kirchnerista renovador, Las Fuerzas del Cielo son lo más parecido a La Cámpora de Javier Milei, mientras que el armado tradicional de los territoriales a cargo de Pareja es más inorgánico, sus coordinadores provienen de viejas estructuras locales a las que se le sumaron algunos especialistas en la relación con la trascendental política del conurbano. Estos dos mundos no pueden convivir en los diferentes territorios y siempre hay correlato de esa puja. Los primeros son bancados por Santiago Caputo, los segundos, por Karina Milei.

La batalla mediática, por supuesto, la ganan los primeros. Con más “fierros” económicos y administrativos, saben cómo hacer para que las bombas que ellos tiran hagan mucho más ruido de los estructurados por la hermana presidencial. “Unos tienen los fierros del Estado, nosotros la ponemos de nuestro bolsillo”, siguen quejándose los territoriales.

Quién podría destrabar el acuerdo LLA - PRO

Quizás una de las llaves para destrabar el acuerdo de LLA con el PRO las tenga Santilli. Con excelente relación con la hermana presidencial y de excelente diálogo con los primos Menem, Martín y Eduardo “Lule”, capaz termine aceptando la oferta – pedido para que encabece la lista provincial en la Primera Sección Electoral.

Sebastian Pareja, Cristian Ritondo y Diego Santilli Foto: Nicolás Palermo/MDZ Sebastian Pareja, Cristian Ritondo y Diego Santilli Foto: Nicolás Palermo/MDZ

Si “el Colo” lo hace, pero acompañado por el resto de los intendentes del PRO, las diferencias podrían disolverse, aunque habrá que ver qué actitud adoptará Diego Valenzuela, el único intendente libertario de la región. Si bien no le gusta mucho la idea de ir al senado bonaerense, tampoco recibirá gustoso que un rival directo a la gobernación del 2027 le pise el territorio.

Esta semana se juntaron, luego de mucho tiempo, Emilio Monzó con Jorge Macri. el diálogo fue el primero y no pudieron ahondar en profundidad todos los temas pendientes por la cantidad de interrupciones que tuvo el almuerzo. Pero seguramente el WhatsApp tendrá alguna que otra precisión sobre la idea de un armado no libertario al que podrían sumarse vastos sectores radicales del interior bonaerense y el peronismo no kirchnerista, ese que con esfuerzo intentan conformar Julio Zamora, Fernando Gray, Joaquín De la Torre, Guillermo Britos y Juan Zabaleta.

Las demoras en cerrar ayudan a hacer crecer el rumor del enojo macrista con el libertario. Por ese motivo es que fue Cristian Ritondo, el jueves pasado, hasta La Plata, donde se juntó con legisladores provinciales y referentes locales. En la oportunidad, el presidente del PRO bonaerense contó que están dadas todas las condiciones del acuerdo con el oficialismo nacional, aunque reconoció que no siempre se avanza como él pretende. Por las dudas, el exintendente Julio Garro se preservó y, a pesar de tener “la mejor con Cristian”, no fue de la partida.