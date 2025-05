La interna entre Santiago Caputo y Karina Milei en el momento más caliente

En medio del cisma que separó a los dos vértices del triángulo de hierro de Javier Milei, Sebastián Pareja debió suspender su acto de inicio de campaña como candidato a diputado provincial para competir, en la Tercera Sección electoral, contra Cristina Fernández de Kirchner.

La organización no logró que los armadores políticos y coordinadores de Lomas de Zamora, distrito donde estaba programado el acto, pudieran conseguir los aportes necesarios para la preparación del evento. Media docena de dirigentes que trabajan en esa localidad de la zona sur del Conurbano coincidieron en describir la situación que produjo el levantamiento de la actividad, la primera de un cronograma ya planificado para consolidar a Pareja en medio de las versiones que lo vinculan con manejo espurio de dinero a través de circuitos formales de PAMI y el cobro de una cuota mensual a los empleados designados en las agencias del ANSES surgidas desde la propia Casa Rosada.

Estas nuevas versiones - denuncias que anteriormente habían provocado renuncias de coordinadores y armadores libertarios- nacieron en las prolíferas oficinas de Santiago Caputo, el armador del relato libertario, quien pretende, a través de su agrupación Las Fuerzas del Cielo, incidir en el armado de listas de candidatos legislativos en la Provincia de Buenos Aires. Este le pidió a Pareja que les deje el segundo lugar en cada localidad y sección electoral en la que deberán presentarse senadores, diputados y concejales.

Por ahora, Pareja es Karina Milei y el asesor presidencial no se puede pelear con ella. Pero no duda en enfrentar al principal referente bonaerense y, en un juego de bandas, a Eduardo “Lule” Menem, el encargado de cerrar los acuerdos que quedan dispersos y el que mejor charla con los sectores del PRO proclives a cerrar individualmente con La Libertad Avanza.

“Estamos llegando al punto de haber pensado en presentar dos listas en las próximas elecciones desdobladas. Una, la de Las Fuerzas del Cielo, y la otra con un nombre que nadie quiere que sea La Libertad Avanza para no mostrar que no se pueden ni ver”, le confesó a MDZ un importante actor del elenco oficial que escucha, azorado, la fractura interna.

Un legislador libertario confesó los otros días: “La Libertad Avanza, tal cual la conocimos, no existe más”. Para él, “habrá que trabajar mucho para cicatrizar las heridas generadas en estos últimos cinco meses”. Caputo no quiere volver a sentirse “borrado” del armado territorial tal cual sucedió en CABA, en el que ninguno de sus referentes tuvo lugares expectantes en las listas de candidatos. Inclusive ya no se quiere hacer cargo de algunos gastos y estructuras de campaña que estaban bajo su órbita.

El escándalo en Lomas de Zamora por la que no se pudo organizar el acto también fue una implosión interna. Tal cual sucedió en Junín, con la denuncia de una dirigente de Las Fuerzas del Cielo contra el coordinador local, en esta ocasión fueron los referentes caputistas los que pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron de lo que les pedían para participar del cónclave.

Nada fóbico a las fotos, Caputo posa con su "Fuerza del Cielo". Foto: X.

En Junín, Alberto Pascual fue despedido de la coordinación del PAMI local luego de una denuncia de Marina Biagetti, muy cercana a Las Fuerzas del Cielo. Una vez que bajó la espuma, el propio Pascual, avalado por Karina Milei y Sebastián Pareja, designaron al sucesor.

Caputo, en total desacuerdo con lo que está organizando la hermana presidencial a través de Pareja, lo invitó, a través de un tercero, a José Luis Espert a que se acerque a su órbita de trabajo y que articule con Agustín Romo y el Gordo Dan, Daniel Parisini. Fue en ese momento que El Jefe le aplicó el rayo paralizador y lo obligó a no continuar con su armado propio.

Tal cual había adelantado esta semana MDZ, la propia Patricia Bullrich, con capacidad de armado, también tuvo que disolver su Apertura Republicana, a cargo de Pablo Walter. Ella se afilió el martes a La Libertad Avanza, y mañana harán lo propio cinco legisladores provinciales, encabezados por Florencia Retamoso. El acto se realizará en las oficinas del propio Pareja, para que no quede margen de dudas de quien conduce Provincia de Buenos Aires.

Cristian Ritondo, en tanto, fortaleció el delicado momento por el que atraviesa el armador bonaerense de La Libertad Avanza con una foto en el que dejan en claro que las negociaciones entre el mileismo, representado por Pareja, y el Pro macrista, a cargo del diputado nacional, siguen vigentes, aunque nadie pueda adelantar cómo terminará.