Débora Plager destrozó a Yuyito González por no hablar con la prensa: "Qué te haces la importante"

El duro mensaje de Débora Plager a Yuyito González

La periodista Débora Plager fue testigo del episodio y no dudó en manifestar su sorpresa al aire en Puro Show: “Yuyito no quería hablar y todos los periodistas la iban corriendo, se generó como una especie de calesita. Aparte, no entiendo por qué no quiere hablar, cuál es el problema, de qué no quiere hablar”.