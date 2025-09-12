Wanda Nara acarameladísima: los dos videos con los que confirmó su nuevo novio

La saga mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi ha sumado un nuevo capítulo, pero sin uno de ellos como protagonista. La conductora, que hace poco se separó del futbolista, ha confirmado su nuevo noviazgo con un video que no deja lugar a dudas, en una clara respuesta al último tatuaje de su ex pareja.

En el mundo del espectáculo, cada gesto, cada foto y cada palabra se convierte en noticia. Y la historia de Wanda Nara y Mauro Icardi no es la excepción. La pareja, con acciones claras, dejó en claro que la relación ha llegado a su fin.

Por su lado, Mauro Icardi mostró su brazo, en donde se puede ver un nuevo tatuaje que cubre para siempre el diseño que se había hecho para Wanda Nara . El ex de la modelo se tapó la cara de ella, en una clara muestra de que ha decidido dar vuelta la página de su relación.

Por otro, a través de su cuenta de Instagram, Wanda Nara publicó un video que no deja lugar a dudas de su nuevo presente. La conductora se filmó en el cumpleaños de su hermana, Zaira Nara, mientras un hombre la acaricia la cintura de manera natural, en una muestra de afecto que ha confirmado su nuevo noviazgo. Si bien en las imágenes no se puede ver la cara del hombre, se trata del empresario Martín Migueles.

wanda nara novio (3) La conductora se mostró con su nuevo novio, Martín Migueles. @wanda_nara

Como si fuera poco, algunas horas después Wanda compartió más contenido a través de sus redes sociales donde se vio que Migueles la llevaba en su auto hacia algún destino que compartirían juntos. Sin dudas, se la pasan de velada en velada.

Wanda Nara compartiendo tiempo con su nueva pareja.

El empresario, que se hace llamar "El Tano", es un conocido del mundo del espectáculo, ya que es amigo de Elías Piccirillo, el ex marido de Jesica Cirio que fue detenido hace poco. La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles no es nueva. La conductora se había mostrado muy cerca de él en los últimos tiempos, lo que había despertado las especulaciones de una posible relación.