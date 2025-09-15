La actitud de Mauro Icardi que podría enfurecer a Maxi López

Mauro Icardi y Maxi López eran muy buenos amigos hasta que el más joven se enamoró profundamente de Wanda Nara.

Esto podría llegar a hacer enojar a Maxi López, quien ya dejó en claro que no quiere que ninguno de sus tres hijos tengan ningún tipo de vínculo con Mauro Icardi. Esto se debe a que, meses atrás, el colegio al que asisten los menores dio aviso que uno de ellos habría sufrido violencia física y verbal de parte del jugador del Galatasaray, lo que derivó en una denuncia judicial.

Mauro Icardi Mauro Icardi podría enfurecer a Maxi López

Meses atrás, cuando Wanda Nara permitió que sus hijos merendaran junto a Mauro Icardi, Maxi López lo tomó de mala manera. De hecho, la decisión de participar en MasterChef Celebrity, e instalarse unos meses en Argentina, tiene que ver también con que quiere pasar más tiempo con sus hijos.

Dónde se conocieron Maxi López y Mauro Icardi Maxi López y Mauro Icardi se conocieron en las divisiones juveniles del Barcelona, específicamente en La Masía. Aunque Maxi era mayor (nació en 1984 y Mauro es de 1993), ambos compartieron tiempo en Barcelona, y fue ahí donde comenzó su relación de amistad.