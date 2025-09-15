La actitud de Mauro Icardi que podría enfurecer a Maxi López
Mauro Icardi y Maxi López eran muy buenos amigos hasta que el más joven se enamoró profundamente de Wanda Nara.
Mauro Icardi sorprendió días atrás al enseñar que se tapó el tatuaje que tenía en su brazo dedicado a Wanda Nara. Sin embargo, hubo algo que no hizo que podría enfurecer a su ex amigo, Maxi López. Es que el futbolista continúa teniendo tatuados los nombres de los hijos de López y Nara.
Esto podría llegar a hacer enojar a Maxi López, quien ya dejó en claro que no quiere que ninguno de sus tres hijos tengan ningún tipo de vínculo con Mauro Icardi. Esto se debe a que, meses atrás, el colegio al que asisten los menores dio aviso que uno de ellos habría sufrido violencia física y verbal de parte del jugador del Galatasaray, lo que derivó en una denuncia judicial.
Meses atrás, cuando Wanda Nara permitió que sus hijos merendaran junto a Mauro Icardi, Maxi López lo tomó de mala manera. De hecho, la decisión de participar en MasterChef Celebrity, e instalarse unos meses en Argentina, tiene que ver también con que quiere pasar más tiempo con sus hijos.
Dónde se conocieron Maxi López y Mauro Icardi
Maxi López y Mauro Icardi se conocieron en las divisiones juveniles del Barcelona, específicamente en La Masía. Aunque Maxi era mayor (nació en 1984 y Mauro es de 1993), ambos compartieron tiempo en Barcelona, y fue ahí donde comenzó su relación de amistad.
Más tarde, coincidieron nuevamente en la Sampdoria, un club de la Serie A italiana, durante la temporada 2011–2012. En ese tiempo, López ya estaba casado con Wanda Nara, y fue entonces cuando se produjo la polémica que más tarde llevaría a una ruptura amorosa mediática.