Viral: pagó 3 euros por un Airbnb en Tailandia y lo que encontró hizo reír a todas las redes sociales

Nacho Barrueco es un influencer de TikTok y mostró a sus 100 mil seguidores cómo es pasar una noche en Tailandia por tan solo 3 euros. El video ya es viral , recolectó más de un millón de visitas y los comentarios no pueden creer lo que Nacho encontró. “Dopamina épica, sin duda”, comentó Nacho para describir el momento.

Tailandia es uno de los destinos más populares de Asia. Este ofrece una combinación de cultura con una gastronomía halagada, playas paradisíacas, paisajes naturales y una infraestructura turística desarrollada. Por lo general, un alojamiento cuesta entre 5-15 euros por noche en albergues y hoteles económicos, 30-60 euros en hoteles de gama media y 100 euros o más por una noche en un hotel de lujo.

Sin embargo, Nacho encontró un alojamiento por 3 euros y decidió compartirlo con sus seguidores . Primero mostró que el lugar era dificil de encontrar, por eso, el dueño del alojamiento le mandó un conjunto de fotos e indicaciones que tenía que seguir, lo que incomodó un poco al turista.

Cuando llegó, Nacho encontró que su habitación estaba en un segundo piso con escaleras inestables, agujeros tapados con carteles de precaución, un colchón rodeado de una tela para mosquitos, un ventilador, paredes tapadas con tela rosa y enchufes para conectar dispositivos eléctricos.

El alojamiento también contaba con una pequeña cocina que consta de una mesa de madera con un microondas, tetera eléctrica, azúcar y más. Hay un pequeño gimnasio al costado, un baño con ducha y algunos productos de higiene como gel para el pelo, juegos de mesa y más.

Pero lo que más llamó la atención de este influencer fue que había un alojamiento más barato que el que había pagado. Este era un sillón en la calle rodeado de una tela mosquitera y con una tela encima para los días de lluvia. Sin embargo, el tiktoker no se animó a probar este alojamiento.

Sí se quedó en la habitación del segundo piso y aseguró que nunca había dormido tan bien.