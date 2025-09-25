"Cuidate porque te voy a retar", el audio que Lara Gutierrez le mandó a una amiga antes de ser asesinada en Florencio Varela

Un audio enviado por Lara Gutiérrez , de 15 años, horas antes de ser asesinada en Florencio Varela , comenzó a circular en las últimas horas. En el mensaje, que sería uno de los últimos que compartió antes de morir junto a Morena y Brenda, se escucha a Lara conversando con una amiga.

En este audio, Lara, una de las víctimas del triple crimen , comienza diciendo: "Che, me decís... Avísame si te veo hoy o no. Si nos juntamos un ratito. Yo voy a ir a trabajar hoy también”.

Más adelante, agrega: "Espero que te mejores muy pronto, ¿sabés? Cuidate, nena, cuidate. Porque así como vos me retás a mí, también te voy a retar a vos ".

El velatorio de la joven comenzó este jueves a las 15 en San Justo. Su hermana difundió una invitación abierta para quienes quisieran acompañar a la familia. "Con el alma destrozada, los que quieran asistir y acompañar a la familia a despedir y darle el último adiós a LARA MORENA GUTIÉRREZ les dejamos la dirección", escribió Agostina en redes sociales. La ceremonia se realiza en la calle Enrique Eizaguirre al 2448.

El "Pequeño J", principal apuntado por el triple crimen

El presunto responsable del ataque fue identificado como un joven peruano de 23 años, apodado “el Pequeño J”, señalado como líder de una banda narco con operaciones en el conurbano sur y la Ciudad de Buenos Aires. Según informaron las autoridades, tiene antecedentes penales y ya pesa sobre él una orden de captura.

La investigación estableció que la vivienda donde fueron encontradas las víctimas formaba parte de una red vinculada al narcotráfico. En los operativos posteriores, la policía bonaerense detuvo a cuatro personas, entre ellas los dueños de la casa y dos individuos que estaban limpiando el lugar al momento del allanamiento.