Triple crimen de Florencio Varela: los desgarradores comunicados de las diócesis de San Justo y Quilmes

En las últimas horas, las diócesis de San Justo y Quilmes se pronunciaron con respecto al trágico triple crimen que sacude Florencio Varela , cuyas víctimas son tres chicas identificadas como Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Monseñor Eduardo Horacio García, Obispo de San Justo , localidad cabecera del partido de La Matanza, comenzó el comunicado asegurando que la diócesis acompaña "con profundo dolor a las familias" de las chicas asesinadas en Florencio Varela. "Este episodio se suma a la larga lista de hechos de violencia y muerte que golpean a nuestros barrios desde hace tiempo", asegura el texto.

Asimismo, afirma que la comunidad es "testigo de que grandes zonas han quedado libradas a merced de mafias narcos", las cuales "se infiltraron y terminaron dominando la vida y la conciencia de nuestra gente, especialmente de los chicos y jóvenes, instalando una cultura de delincuencia y criminalidad".

Por otro lado, apuntó hacia la "constante ausencia del Estado", que "permite que esta cultura de la destrucción y muerte crezca y avance sin freno". "La falta reiterada de políticas públicas se convierte, en la práctica, en complicidad", agregó.

Desde la diócesis aseguraron que continuarán trabajando "desde las tres C de la vida: colegio, club y capilla, en contraposición a las tres C de la muerte: cárcel, calle y cementerio", y agregaron que se necesitan barrios, ciudades y una patria que garantice "comida, salud y seguridad y un verdadero proyecto de vida" para los jóvenes y sus familias.

El comunicado concluye con un pedido de oración para todas aquellas familias que "sufren bajo el flagelo del narcotráfico institucionalizado".

"Es lamentable que se tenga que despedir a estas jóvenes víctimas": el pedido de Justicia del obispado de Quilmes

Los obispos de Quilmes, Carlos Tissera y Eduardo Redondo, cuya diócesis engloba el partido de Florencio Varela, expresaron su dolor frente al crimen de las jóvenes. "Se lamentan que cerca del día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños (23 de septiembre), se tenga que despedir a estas jóvenes víctimas de muchos de estos flagelos", declararon.

Asimismo, comunicaron que "repudian todo hecho de violencia y muerte, hoy puesto de manifiesto en estas chicas, y desean expresar a las familias su cercanía y oración, en nombre de la comunidad diocesana".

Los obispos "se suman al reclamo de justicia y al pedido a las autoridades nacionales, provinciales y municipales acciones prontas y efectivas de cuidado y promoción de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables", indicó el texto.

"Los obispos recuerdan el mensaje de la Conferencia Episcopal Argentina del 26 de junio pasado en donde se sostiene que «si el estado se corre, entra el narcotráfico» e invitan al compromiso, como sociedad, de cuidar y defender la vida", concluyó el comunicado.