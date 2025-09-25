Triple crimen en Florencio Varela: el duro mensaje del primo de las víctimas contra los políticos

Luego del brutal triple crimen en Florencio Varela de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez de la Matanza, el cual se debería a un "ajuste de cuentas narco" según el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el primo de dos de las chicas cruzó al sistema judicial y a la política por falta de empatía.

Federico Celedon, primo de Brenda Del Castillo y Morena Verdi, dio declaraciones sobre el asesinato de sus parientes en Radio Rivadavia en el programa de Ignacio Ortelli en el que manifestó su enojo por el comportamiento de los políticos y subrayó que los funcionarios públicos deberían tener "un poco más de empatía, de corazón, si es que son humanos".

La marcha por el triple crimen de las jóvenes que fueron asesinadas en Florencio Varela.

"Es un desastre lo que están haciendo", sostuvo Celedon al referirse al manejo de la causa judicial que investiga el triple crimen que sufrieron dos de sus primas, y que "con mi familia aparte de tristes estamos muy indignados. Que el Fiscal Gastón Dupláa de la cara, es culpable también".

Además, el familiar de Brenda y Morena aclaró que saldrá "al cruce de todas las personas que están saliendo a sacar provecho de esta situación”, y disparó contra los políticos con un mensaje contundente: “No tengo nada que decirles porque a ellos no les importa, pero solo que tengan un poco más de empatía, de corazón, si es que son humanos".

La indignación de la familia de las chicas asesinadas de la Matanza

Celedon a su vez apuntó a la "doble vara en la que vivimos en Argentina", al expresar que "esto no le va a tocar a un empresario o a un político porque son importantes. A Pampita le robaron y al segundo encontraron todo".

También lanzó críticas hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al señalar que “debería dejar de lado el show mediático en el Congreso con los jubilados y sumar efectivos en el Conurbano y en distintos puntos del país”.

En la misma línea, cuestionó los operativos difundidos por la cartera de Seguridad: "No me importa que suban una fotito con que incautaron un paquete de cocaína o un poquito de marihuana. Que se pongan las pilas de una vez y busquen lo que tiene que buscar, porque mientras tanto matan gente y destruyen familias enteras",

Finalmente, confirmó que este jueves por la tarde se llevará a cabo el velatorio de las dos jóvenes en San Justo. “Hoy va a ser el día más difícil. Tenemos que despedirlas y no sé cómo vamos a hacer”, expresó con profundo dolor.