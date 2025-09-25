Triple crimen de Florencio Varela: demoraron a ocho personas en Villa Zavaleta

Esta madrugada, otras ocho personas fueron demoradas en medio de operativos realizados en Barracas, por el asesinato de las tres jóvenes en Florencio Varela.

La Policía Bonaerense demoró a ocho personas durante una serie de allanamientos realizados el miércoles por la noche en Villa Zavaleta, ubicada en el barrio porteño de Barracas. Las medidas fueron ordenadas en el marco de la investigación por el triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados en una vivienda de Florencio Varela.

De acuerdo con fuentes judiciales, los operativos contaron con autorización judicial y se desarrollaron con acompañamiento de la Policía de la Ciudad, que no participó de forma activa en los procedimientos. Las diligencias se centraron en la localización de un individuo de nacionalidad peruana, considerado el principal sospechoso y presunto instigador del crimen. Sin embargo, los efectivos no pudieron encontrar al hombre en los domicilios allanados.

Quiénes son los detenidos por el crimen de las jóvenes de La Matanza Triple crimen en Florencio Varela: 8 demorados en allanamientos de Villa Zabaleta

Las autoridades confirmaron que hasta el momento hay cuatro personas detenidas formalmente por el delito de homicidio agravado. Fueron identificadas como Miguel Ángel Villanueva Silva (27, de nacionalidad peruana), Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28), los tres últimos de nacionalidad argentina.

Villanueva Silva e Ibarra fueron señalados como los presuntos ocupantes de la vivienda de Florencio Varela donde se hallaron los restos de las víctimas. Ambos fueron detenidos mientras se ocultaban en un hotel alojamiento de la zona. El perfil de Villanueva Silva concentra especial atención de los investigadores. Aunque no figura en bases de datos por causas vinculadas al narcotráfico en el país, se analiza un posible vínculo con organizaciones criminales peruanas que operarían en la Villa 1-11-14 del barrio de Flores.