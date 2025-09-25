Patricia Bullrich declaró que "no hay que apresurarse" por el triple crimen de Florencio Varela

Este jueves, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , dio una conferencia de prensa en el marco de la investigación del triple crimen de Florencio Varela.

En diálogo con los periodistas, la funcionaria declaró que “no hay que apresurarse a definir qué tipo de organización es”, respecto a la organización criminal que es sospechosa por el macabro crimen de las tres jóvenes oriundas de La Matanza .

“Desde nuestra perspectiva va a haber novedades de esta organización en algunas horas”, aseguró Bullrich , y agregó: “Nosotros estamos aportando la información que nos llega a la Justicia y a la provincia de Buenos Aires porque ellos están concentrando la investigación y queremos entender las características de este tipo de bandas”. Enseguida, la ministra recalcó que desde la cartera de Seguridad van “a ser respetuosos con el secreto de sumario que hay”.

En la misma línea con las declaraciones que hizo la ministra más temprano, en la conferencia de prensa volvió a insistir con que es “importante no banalizar el caso” ni “mezclarlo” con los femicidios agravados por el vínculo.

“Me parece importante no banalizar el caso, no mezclarlo con que si estaba bien o estaba mal que haya Ministerio de la Mujer, porque los femicidios en la Argentina del 2023 al 2024 bajaron”, manifestó Bullrich, haciendo alusión a la disminución de los casos de femicidios en el país, que pasaron de ser 250 en 2023 a 228 en 2024. “Las muertes de mujeres bajaron”, repitió la funcionaria y profundizó al respecto: “Entonces, querer poner esto atrás de una bandera no tiene sentido”.

En suma, Patricia Bullrich reforzó la idea de que tanto Nación como la Provincia de Buenos Aires deben trabajar juntos en la resolución del caso. Asimismo, la funcionaria calificó de “mafioso, salvaje y brutal” al crimen que se vincula con el narcotráfico.

“El Ministerio de Seguridad Nacional realiza entre el 95 y el 90 de todas las operaciones de narcotráfico de la Argentina. Acá se tiró la hipótesis del narcotráfico, es posible. El crimen es mafioso, salvaje, brutal, y eso nos da algunos caminos para entender qué tipo de banda puede ser. Pero se lo vamos a dar a la justicia y el Ministerio está a disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Seguridad y de las familias que han sido destruidas por la muerte de estas tres niñas”, concluyó Bullrich.