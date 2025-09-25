Aberrante: el asesinato de las jóvenes de La Matanza fue transmitido por redes sociales

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dio el dato sobre el crimen de Morena, Brenda y Lara, encontradas sin vida en una casa de Florencio Varela.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que las torturas previas al asesinato de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron transmitidos en directo a través de redes sociales, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

En ese sentido, se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: "Esto es lo que les pasa a los que me roban droga".

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.

Trascendió que días pasados, Lara, la chica de 15 años, le habría robado 2 o 3 kilos de cocaína a un ladero de este narco poderoso, de nacionalidad peruana, que vive en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.