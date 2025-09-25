Así será el velorio de Brenda y Morena, las primas asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela

Quién es el narco y principal acusado del crimen
Este jueves, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó la identidad del principal acusado del triple crimen en Florencio Varela: un líder de la organización vinculada a los asesinatos.
Según lo que se conoció este miércoles por la noche, el principal acusado sería un líder narco peruano. Alonso confirmó que se trata de un joven de 23 años, conocido como "Pequeño J" o "Julito", una persona con varios antecedentes penales, un largo historial de delitos y sobre quien ya pesa una orden de captura.