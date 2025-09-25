Así será el velorio de Brenda y Morena, las primas asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela

Live Blog Post

Comenzó el velatorio de Lara Gutiérrez

A la espera del comienzo de la ceremonia, prevista para las 15 horas, los últimos familiares de la adolescente comenzaron a llegar a la casa velatoria ubicada en San Justo.

La hermana había invitado a todas las personas que quisieran acercarse a despedir a la chica de 15 años. "Con el alma destrozada, los que quieran asistir y acompañar a la familia a despedir y darle el último adiós a LARA MORENA GUTIÉRREZ les dejamos la dirección", expresó.