Quién es el "Pequeño Jota", el narco buscado por el asesinato de las tres chicas en Florencio Varela

La investigación por el triple crimen de Brenda del Castillo (21), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) sumó nuevos elementos este jueves, cuando el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó la identidad del presunto líder de la organización narco vinculada al caso.

El principal sospechoso y presunto autor intelectual del triple crimen, fue identificado como un ciudadano peruano de aproximadamente 23 años, conocido por el apodo de “ el Pequeño J ” o “ Julito ”. Según las autoridades, se trata de un individuo con antecedentes penales y un extenso historial delictivo. Ya se emitió una orden de captura en su contra.

El ministro bonaerense Javier Alonso, en diálogo con el periodista Rolando Graña en Radio Splendid, indicó que el hombre está acusado de liderar una banda que operaba en distintos puntos del conurbano sur y que tenía su base principal en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con los primeros datos relevados, la vivienda en la que fueron hallados los cuerpos de las tres jóvenes formaría parte de una red narco.

Quiénes están detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

Durante los procedimientos realizados el miércoles en Florencio Varela, la policía bonaerense detuvo a cuatro personas. Dos de ellas, un hombre y una mujer, fueron arrestadas dentro del inmueble donde se produjo el hallazgo de los cuerpos. Según los investigadores, ambos estaban limpiando la casa al momento del ingreso de las fuerzas de seguridad.

Los otros dos detenidos, también un hombre y una mujer, serían los propietarios de la vivienda y están acusados de haber facilitado el lugar para que el jefe narco se alojara durante el fin de semana en que ocurrieron los homicidios.