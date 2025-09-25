Una charla sobre grooming destapó el acoso de un chofer escolar a una alumna de 13 años

Un caso de grooming que sufrió la alumna de 13 años de una escuela de San Rafael terminó en condena contra el acusado: el chofer de un colectivo escolar que trasladaba a diario a la niña. Se trata de Claudio Alberto Martos Albarracín , de 38 años, quien esta semana fue sentenciado luego de confesar la autoría del delito.

El caso comenzó a investigarse en agosto del año pasado, cuando una efectivo policial impartió una charla dirigida a los alumnos del colegio al cual asiste la víctima, con el objetivo de concientizar sobre casos de grooming , bullying y acoso escolar .

Tras la conferencia, un grupo de niños se acercó hasta la funcionaria pública y le comentó sobre una indeseada situación que estaba atravesando una compañera. Así, tomó conocimiento de que el chofer del colectivo escolar le había estado enviando mensajes de contenido pornográfico y hasta le hacía videollamadas sin su consentimiento.

Frente a eso, la mujer policía radicó la denuncia correspondiente, dando inició a la investigación. Sin embargo, los detectives del caso se encontraron rápidamente con una dificultad: Martos se enteró ese mismo día que las autoridades estaban al tanto de la situación, por lo que hizo desaparecer su celular y le pidió a la víctima que borrara las conversaciones que habían mantenido.

Más allá de eso, el trabajo de los pesquisas permitió recuperar cierta evidencia digital que encaminó la instrucción y así establecieron que el chofer abordó a la niña en marzo y le pidió su número de teléfono con la excusa de que le iba a enuyeviar los horarios de colectivos que pasaban por la zona donde vivía.

image Al ser denunciado, el chofer le pidió a la niña que borrara las conversaciones. (Foto ilustrativa) Google.

Así, Martos comenzó a acosar a la menor de edad, llegándole a pedir "fotos pornográficas" y hasta realizarle videollamadas en las que le exhibió sus partes íntimas, sin contar con el permiso de la niña para hacerlo, explicaron fuentes allegadas a la investigación.

La condena

A partir de esa reconstrucción de los hechos, Martos quedó complicado en la investigación y, pese que nunca fue detenido, su defensa terminó acordando con el fiscal Javier Giaroli, quien lideraba la causa, definir todo mediante un juicio abreviado.

De esa forma, Martos reconoció la autoría frente al juez Néstor Murcia, quien homologó el pacto entre las partes y sentenció al chofer a la pena de ocho meses de ejecución condicional por el delito de grooming. Así, se le fijaron una serie de pautas a seguir mientras purga el castigo, tales como no acercarse o contactar a la víctima, no cometer nuevos delitos, no consumir alcohol o estupefacientes y fijar domicilio.

En tanto, producto de la sentencia en su contra, el conductor fue despedido de la empresa de colectivos para la cual trabajaba.