Así prendieron fuego la camioneta en la que trasladaron a las chicas asesinadas en Florencio Varela

Un nuevo video registrado por cámaras de seguridad del partido bonaerense de Florencio Varela reveló el momento exacto en que fue incendiada la camioneta blanca utilizada para el traslado de Brenda del Castillo (21), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes oriundas de La Matanza que fueron halladas muertas el martes en una vivienda.

Las imágenes muestran cómo el fuego consume por completo el vehículo en un descampado ubicado en las inmediaciones de las calles Río Turbio y Mar Chiquita, en Florencio Varela , a tan solo 700 metros de la casa donde aparecieron los cuerpos sin vida de las jóvenes.

Según determinaron los investigadores, el incendio comenzó poco después de las 5 de la madrugada del sábado, varias horas después del presunto horario de muerte de las víctimas. La secuencia fílmica no permite identificar a las personas responsables del fuego, pero aporta un nuevo elemento clave en la reconstrucción del caso.

La camioneta , una Chevrolet Tracker con patente melliza, fue abandonada en un área próxima a una escuela de fútbol barrial. Las pericias confirmaron que el rodado había sido utilizado para trasladar a las tres jóvenes desde La Tablada, en el partido bonaerense de La Matanza, hasta Florencio Varela , donde finalmente fueron asesinadas.

La reconstrucción del recorrido fue posible gracias al análisis de imágenes de cámaras de seguridad del municipio de La Matanza, en colaboración con la Policía de la Ciudad. En una de las grabaciones incorporadas al expediente se puede observar a las tres jóvenes paradas en una esquina, mientras esperan la llegada de la camioneta. En el video, se las ve subiendo al asiento trasero del vehículo, que luego gira hacia la derecha y se aleja del lugar.

La señal del teléfono de una de las víctimas permitió determinar que se encontraban en Florencio Varela. A partir de ese dato, el fiscal Gastón Dupláa, a cargo de la investigación, logró reconstruir el trayecto completo del vehículo, que abarca aproximadamente 30 kilómetros entre el punto de partida en La Tablada, La Matanza y el sitio donde fueron encontrados los cuerpos.

Mirá el video de cómo apareció la camioneta

Camioneta Quemada

Este jueves, también se difundió el video de la camioneta quemada tras el hecho.