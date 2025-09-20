Tragedia en Lavalle: un joven ciclista murió tras ser atropellado por una camioneta

El siniestro ocurrió este viernes por la noche cuando los rodados colisionaron en calle Núñez. El ciclista falleció en el lugar.

Un joven ciclista de aproximadamente 20 años perdió la vida este viernes tras un accidente ocurrido cerca de las 22 en Costa de Araujo, Lavalle. La víctima fue identificada como Lautaro Ezequiel Báez Arabel, quien circulaba en bicicleta cuando colisionó contra una camioneta Ford F-150, conducida por un hombre de 63 años, domiciliado en la misma zona del siniestro.

Accidente fatal en Lavalle De acuerdo con la reseña oficial, la camioneta transitaba de sur a norte por calle Núñez cuando el conductor sintió un impacto en el costado derecho. Al detener la marcha a unos 50 metros, constató que había colisionado con un ciclista.

accidente El conductor de la camioneta, de 63 años, fue sometido a un test de alcoholemia que dio negativo. Prensa Seguridad

Hasta el lugar llegó una ambulancia del servicio de emergencias, pero el profesional a cargo sólo pudo confirmar el deceso del joven en el sitio del hecho.