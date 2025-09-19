Autos de lujo, inmuebles y joyas: así fue la multimillonaria subasta de bienes incautados al delito

Una multimillonaria subasta de bienes incautados al delito tuvo lugar en la provincia de Santa Fe . Se ofrecieron 157 lotes de vehículos, inmuebles, joyas, celulares, materiales de construcción y, hasta, electrodomésticos.

El remate, organizado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), se realizó el jueves en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Según trascendió, hubo 3.910 personas inscriptas de las 24 jurisdicciones del país.

El monto exacto recaudado fue de $1.238.960.000, lo que convierte a esta subasta en la más importante desde que comenzó a operar la Aprad. El lote que más recaudó fue el número 5, un inmueble de la localidad de Funes, por el que pagaron $90 millones.

Por otro lado, por el lote de joyas número 65 se pagaron $19.500.000. El auto más caro fue un Toyota SW4 modelo 2023 con 5.072 kilómetros que se vendió a $60 millones. Mientras que, el lote más barato fue el 35, un celular que se subastó en $110.000.

Cuál será el destino de lo recaudado

La Aprad administra autos, insumos informáticos, celulares, joyas y todo tipo de bienes que hayan sido incautados como resultado de delitos o contravenciones. “Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social”, indicaron desde la Aprad.

subasta Santa Fe NA

Parte de lo recaudado será destinado a la reparación de víctimas de delitos, otra sección al financiamiento de programas sociales y el resto al mantenimiento de la propia estructura administrativa de la agencia.