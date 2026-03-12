Subastan el lujoso capricho descapotable que Leo Mattioli guardaba en su garage: qué auto es y cuánto vale

El mercado de las subastas se vio revolucionado por la aparición de un vehículo que no es solo una pieza de ingeniería alemana, sino un pedazo de la historia de la música tropical argentina. Se trata del Audi TT Roadster que perteneció al inolvidable Leo Mattioli , el León Santafesino.

Ubicado en Olivos, este deportivo descapotable del año 2004 ha despertado la nostalgia de los fanáticos de la cumbia romántica y el deseo de los coleccionistas de pura cepa, no solo por su ilustre dueño anterior, sino por su estado de conservación casi de fábrica.

La subasta arranca en 35 mil dólares y promete ser una de las más comentadas del 2026.

Este Audi TT 1.8T Quattro Roadster cuenta con una trazabilidad que añade un valor emocional incalculable. Fue adquirido por Mattioli en 2007, convirtiéndose en uno de los últimos caprichos que el artista pudo disfrutar antes de su partida el 7 de agosto de 2011.

Un dato curioso es que, debido a su vertiginosa agenda de presentaciones, el vehículo tuvo un uso sumamente esporádico. Aunque nunca se llegó a realizar la transferencia de dominio formal a su nombre, existió una denuncia de venta que lo vinculaba directamente al ídolo santafesino.

La unidad en cuestión no es cualquier deportivo; representa la primera generación del TT , un modelo cuyas líneas geométricas revolucionaron el diseño industrial, al punto de ganarse un lugar en el MoMA de Nueva York. Bajo el capó, este biplaza esconde un motor 1.8 turbo de 225 caballos de fuerza, tracción integral Quattro y caja manual de seis marchas, una configuración mecánica que lo emparenta con el legendario Audi S3.

auto-leo-mattioli2 Impecable: el deportivo conserva su pintura original y detalles de alta calidad en aluminio. Archivo MDZ

El estado estético y mecánico del auto es digno de un museo. Con tan solo 16.080 kilómetros, conserva la pintura original de fábrica en toda su estructura, manteniendo intacta la esencia del 2004. El actual dueño, que lo adquirió en 2022 directamente a la familia Mattioli, se encargó de realizarle un mantenimiento exhaustivo que incluyó el cambio de neumáticos y una renovación completa de fluidos y filtros en 2025.

auto-leo-mattioli3 El "León Santafesino" adquirió este roadster en 2007, siendo uno de sus últimos autos. Archivo MDZ

Para los interesados en quedarse con este pedazo de historia cumbiera, el piso de la subasta se fijó en 35 mil dólares, aunque se espera que las ofertas superen ampliamente ese número por el valor simbólico que representa. El vehículo, que se entrega con todos sus chequeos electrónicos y mecánicos al día, es el sueño de cualquier seguidor que quiera sentirse un poco más cerca del León Santafesino.