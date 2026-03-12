La Cámara de Casación Penal le otorgó la prisión domiciliaria a Morena Rial , una medida que logró concretarse luego de que Jorge Rial y Rocío firmaran un escrito comprometiéndose a ser los garantes de esta nueva etapa judicial.

La noticia sacudió de lleno a los estudios de América TV, más precisamente al ciclo A la tarde. Allí, Luis Ventura , padrino "de corazón" de la joven de 26 años, tomó la palabra y no pudo ocultar su profunda angustia.

A pesar del fuerte distanciamiento que mantienen desde que él filtró públicamente su embarazo, dejó en claro que el cariño sigue intacto y analizó la enorme paradoja que atraviesa el caso.

Con la voz quebrada, Ventura reflexionó sobre el motivo principal que le permitió a Morena salir de su celda en Magdalena . "Hoy, lo que le da el carácter extraordinario a esta detención tiene que ver con la maternidad . El enojo mío con Morena es justamente por su maternidad (...) Lo que era un pecado antes, ahora es el golpe para que ella esté en el lugar que está", sentenció el periodista, reconociendo que el hecho de tener dos hijos fue determinante para la Justicia.

Pero el panelista no se detuvo ahí y destapó una cruda trastienda sobre su vínculo con Jorge Rial. Al ser consultado sobre si el conductor alguna vez le confió el cuidado de sus hijas, reveló una situación inédita ocurrida en un camarín.

"Me hizo firmar un papel y quizá esa firma fue utilizada para otros destinos como una offshore, yo aparecía como apoderado de cosas que yo no sabía. Pero por las pibas, ‘yo me hago cargo’, le dije". Hoy, celebrando que sea Rial quien finalmente ponga el gancho por su hija, Ventura fue tajante: "A lo mejor fue un buen papá, pero se equivocó en muchas cosas".

La emoción de Ventura

Embed - Luis Ventura rompió en llanto tras la salida de Morena Rial del penal de Magdalena: "Le di lo mejor"

La postal más dura del relato llegó cuando el periodista confesó que este oscuro presente judicial y personal de Morena no lo tomó por sorpresa. Recordando "situaciones límites" del pasado donde la mediática "intentó hacer algo feo", aseguró que siempre estuvo ahí para asistirla con médicos clínicos, psiquiatras y ambulancias cuando sentía que ella no recibía ayuda de otros lados.

Con el dolor a flor de piel por haber sido calificado como un "viejo bolu..." por la propia Morena tiempo atrás, Ventura cerró su descargo con una frase letal que resume su frustración ante la crisis de la joven a la que vio nacer: "Fue una puñalada en el pecho. Le di lo mejor que yo podía darle dentro de mis posibilidades. Yo no tengo la guita del viejo".