"Una falta de respeto": lluvia de críticas y bronca en las redes por la cancelación de la repetición de Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia

En las últimas horas, el Gobierno de Mendoza confirmó la cancelación de la repetición del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia . En un primer momento, la repetición del Acto Central estaba prevista para el domingo 8 de marzo. Sin embargo, tras la suspensión del espectáculo del 7 por mal clima, la función se reprogramó para el miércoles 11. Luego, ante nuevos pronósticos de inestabilidad para esta semana, las autoridades decidieron volver a moverla para el domingo 15, fecha en la que también están anunciados los shows de Abel Pintos, Los Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva. En ese contexto, finalmente se optó por cancelar de manera definitiva la repetición .

Según detalló el Gobierno en el comunicado que difundieron, la medida responde a distintos factores técnicos. Entre ellos, el alto costo que implicaría sostener el montaje y la logística del evento, como seguridad, seguros y servicios, además de inconvenientes operativos vinculados a la superposición con un recital programado en el mismo espacio, lo que generaría complicaciones en los accesos por el cruce de públicos con entradas diferentes.

A esto, se suman compromisos previos de proveedores que debían trasladar estructuras y equipamiento a otros eventos fuera de la provincia, y la necesidad de liberar a los equipos de Seguridad, Salud y Defensa Civil para que puedan retomar sus tareas habituales en el resto del territorio mendocino.

A través de Instagram, la empresa encargada de la venta de tickets, EntradaWeb, informó que quienes hayan comprado entradas tendrán dos opciones: canjearlas por tickets para los recitales que se realizarán el domingo 15 en el Teatro Griego Frank Romero Day o solicitar la devolución del dinero.

Quienes opten por el canje podrán asistir a los conciertos. Sin embargo, desde la empresa aclararon que no se respetará la ubicación original y que la gente podría ser reubicada en otros sectores. El trámite deberá realizarse en los centros de canje habilitados, presentando el PDF de la compra original.

Abel Pintos será uno de los artistas que se presentará el domingo 15 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day.

La otra opción es solicitar la devolución del dinero enviando un correo electrónico a la empresa ([email protected]) con el código de venta que figura debajo del QR de la entrada. Según indicaron, los reintegros se efectuarán entre el 12 y el 22 de marzo mediante el mismo medio de pago utilizado en la compra.

El enojo de los mendocinos

Vendimia 2026 SHOW ACTO CENTRAL -31 Los mendocinos criticaron la decisión que tomó el Gobierno de Mendoza. Milagros Lostes - MDZ

La decisión que cayó como un balde de agua fría entre quienes esperaban volver a disfrutar del espectáculo de Pablo Perri en el Teatro Griego Frank Romero Day. La noticia generó enojo y una catarata de críticas en redes sociales.

"La desprolijidad en la ejecución del calendario vendimial trasciende lo anecdótico para convertirse en un fracaso de gestión pública. Que desconsideración por artistas y técnicos cuyo trabajo es el sustento simbólico de la fiesta. Asimismo, la falta de respeto al público mendocino quiebra de la confianza ciudadana, evidenciando una precariedad organizativa que atenta contra el patrimonio cultural de la provincia"; "Es una falta de respeto a la tradición de vendimia no realizar su repetición, un fraude a los bailarines y público que querían verla y sobre todo deberían tener un plan B ante cualquier eventualidad"; "¡Una falta de respeto, ya sacaron la segunda repetición y ahora también la segunda! Hace meses se vienen preparando los artistas mendocinos para salir al escenario poder mostrar lo que tanto aman hacer! Se burlan de la profesión de muchos mendocinos, todo por un evento privado que se puede hacer en cualquier momento del año", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que realizó el Gobierno de Mendoza en Instagram.