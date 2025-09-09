Remate de autos y motos en Godoy Cruz: cómo participar en la subasta
El remate se llevará a cabo el 18 de septiembre en el Poder Judicial. Los interesados podrán ver los rodados un día antes.
La Municipalidad de Godoy Cruz anunció que se llevará a cabo un nuevo remate de vehículos, con el objetivo de liberar espacio en los depósitos municipales y evitar riesgos ambientales y de seguridad asociados al almacenamiento prolongado.
La exhibición de los rodados se realizará el martes 17 de septiembre, de 15 a 17 horas, en la Playa de Secuestros, ubicada en Independencia 650. Allí se podrán ver los 18 vehículos disponibles, entre los que se incluyen motos y automóviles de diferentes modelos, cilindradas y características.
Cuándo será el remate
El remate será el miércoles 18 de septiembre desde las 9:30, en la oficina de subastas del Poder Judicial, situada en San Martín 322, planta baja, Ciudad de Mendoza.
Quienes deseen participar deberán presentarse con su DNI y disponer del dinero suficiente para abonar el 10% del precio ofrecido, más la comisión de la martillera (10%) y el impuesto fiscal (2,25%). El saldo restante deberá cancelarse dentro de los tres días posteriores a la aprobación judicial de la subasta. En caso de incumplimiento, se dejará sin efecto la compra y se perderán los montos entregados.
Los vehículos serán entregados únicamente cuando se haya abonado la totalidad del precio y deberán ser retirados en el estado en que se encontraban el día de la exhibición. Todos los gastos y trámites de inscripción correrán por cuenta del comprador.
Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 2615762349 o 2615521623.