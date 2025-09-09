Remate de autos y motos en Godoy Cruz: cómo participar en la subasta

El remate se llevará a cabo el 18 de septiembre en el Poder Judicial. Los interesados podrán ver los rodados un día antes.

Los vehículos estarán en exhibición el 17 de septiembre en la Playa de Secuestros de Godoy Cruz.

La Municipalidad de Godoy Cruz anunció que se llevará a cabo un nuevo remate de vehículos, con el objetivo de liberar espacio en los depósitos municipales y evitar riesgos ambientales y de seguridad asociados al almacenamiento prolongado.

La exhibición de los rodados se realizará el martes 17 de septiembre, de 15 a 17 horas, en la Playa de Secuestros, ubicada en Independencia 650. Allí se podrán ver los 18 vehículos disponibles, entre los que se incluyen motos y automóviles de diferentes modelos, cilindradas y características.

Cuándo será el remate El remate será el miércoles 18 de septiembre desde las 9:30, en la oficina de subastas del Poder Judicial, situada en San Martín 322, planta baja, Ciudad de Mendoza.

Quienes deseen participar deberán presentarse con su DNI y disponer del dinero suficiente para abonar el 10% del precio ofrecido, más la comisión de la martillera (10%) y el impuesto fiscal (2,25%). El saldo restante deberá cancelarse dentro de los tres días posteriores a la aprobación judicial de la subasta. En caso de incumplimiento, se dejará sin efecto la compra y se perderán los montos entregados.

remate godoy cruz Godoy Cruz subastará vehículos retenidos. Prensa