Una transitada calle de Godoy Cruz estará cortada por obras del Metrotranvía

La Municipalidad de Godoy Cruz informó que la circulación estará restringida en un sector de alta afluencia debido al avance de las obras.

La Municipalidad de Godoy Cruz informó que la calle Rivadavia permanecerá cortada en un tramo clave por obras del Metrotranvía. El corte se ubica entre las calles Beltrán y O’Higgins, un sector de gran circulación en el departamento.

La interrupción del tránsito responde al avance de las obras de infraestructura y adecuación urbana que acompañan el desarrollo del Metrotranvía. En este marco, se solicita a los vecinos y conductores extremar la precaución y optar por vías alternativas durante los días de trabajo.

Diez días de cortes y desvíos Para quienes circulen por Rivadavia de Este a Oeste, la Municipalidad indicó que el desvío deberá realizarse por Beltrán hacia el Sur y luego retomar por Salta. Esta modificación se mantendrá por un lapso aproximado de diez días, lo que afectará tanto a automovilistas como a ciclistas y peatones que transiten por la zona cercana a la ciclovía.

rivadavia Los desvíos estarán señalizados y se extenderán por unos diez días en Godoy Cruz. Prensa

Las autoridades remarcaron la importancia de respetar la señalización y las indicaciones de tránsito que estarán dispuestas en el sector intervenido. Además, recomendaron planificar los recorridos con antelación para evitar demoras y congestiones.