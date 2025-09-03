Godoy Cruz ofrece importantes descuentos gastronómicos para celebrar el Día del Maestro

Los docentes podrán acceder a beneficios exclusivos en locales adheridos de Godoy Cruz el próximo 11 de septiembre.

El próximo 11 de septiembre, docentes de Mendoza podrán disfrutar de promociones gastronómicas exclusivas en bares, restaurantes y cafeterías de Godoy Cruz. La iniciativa es impulsada por la Municipalidad junto a comercios locales, con el objetivo de homenajear la labor de los maestros y, al mismo tiempo, fortalecer la identidad del departamento como capital gastronómica.

Los interesados en acceder a los beneficios deberán descargar un cupón desde la página oficial del municipio. Una vez elegido el local, recibirán en su correo un código que permitirá activar el descuento o menú promocional en los comercios adheridos.

Gastronomía local con beneficios Las propuestas incluyen opciones variadas, desde menús completos hasta promociones en café y pastelería. Entre los locales participantes se destacan:

(Roque Sáenz Peña 1746): menú con empanada, sándwich de carne mechada, postre, bebida y copa de vino o cerveza a $25.000 por persona. Burger Shoppe (Chacabuco 297): hamburguesa simple a elección con papas y bebida a $11.000.

(Tucumán 19, Bº Bombal): 15% de descuento en toda la carta. Stellar Specialty Coffee (Catamarca 698): 20% en paquetes de café y 25% en bebidas para llevar por la mañana.