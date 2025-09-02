Sin clases por filtraciones en los techos: así está una histórica escuela de Godoy Cruz

El paso de la tormenta de Santa Rosa generó inconvenientes en todo el territorio provincial y el ámbito escolar no es la excepción. Tras las intensas lluvias, los alumnos de la escuela Rawson de Godoy Cruz están sin clases desde el lunes.

Si bien se trata de un establecimiento histórico que fue fundado en 1863, y que a lo largo de los años ha sufrido diferentes inconvenientes edilicios, aún no se da una solución de fondo. En esta oportunidad, se produjeron filtraciones y para no poner en riesgo la vida de los chicos, se decidió que los mismos no asistan a las aulas.

Carlos Daparo , subsecretario de Infraestructura Escolar, aseguró que la escuela Rawson ha sido afectada por las lluvias en diferentes oportunidades, con "reparaciones menores". En esta ocasión, los arreglos serán de fondo.

"La escuela Rawson de Godoy Cruz tiene 162 años y viene teniendo inconvenientes con las lluvias. Se han ido haciendo distintas reparaciones menores cuando teníamos tormentas. Ahora se produjeron filtraciones en los techos y este lunes decidimos empezar a sacar el cielo raso para ver cómo se encuentra el techo. Es un techo con una antigüedad de más de 100 años", dijo el funcionario en diálogo con MDZ Radio.

En esta línea, Daparo confirmó que están armando un plan de intervención para cambiar el techo. Sin embargo, estos trabajos comenzarían recién en diciembre.

"Estamos con un programa de intervención para cambiar el techo. Se trata de una inversión de 1.000 millones de pesos. Debemos hacerlo por etapas porque hay más de 800 alumnos en tres divisiones, y no podemos ir trasladando a los alumnos de un lugar a otro. Planificamos la intervención a partir de diciembre cuando tengamos menos alumnos en las escuelas", explicó.

Alumnos sin clases

Los 800 estudiantes de la escuela Rawson de Godoy Cruz están sin clases desde el lunes. Por eso, los padres han hecho una convocatoria para asistir al establecimiento este martes a las 12.30 horas y acompañar a los directivos para pedir por las mejoras del establecimiento.

Escuela Rawson 3 Infraestructura Escolar trabaja en la escuela Rawson para evaluar los daños.

Por su parte, Daparo aseguró que en estos momentos los equipos están trabajando sacando el techo húmedo y todo el material que pueda implicar un peligro para los alumnos. De no mediar inconvenientes, los chicos volverían a clases próximamente.

"Tendremos el informe preliminar al mediodía. Estamos sacando todo el material que pueda generar un peligro para los alumnos. Si no corren riesgo los estudiantes, se volverá a la normalidad. Si la estructura está bien, mañana ya podrán volver", concluyó el funcionario.