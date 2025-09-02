UNCuyo: una importante facultad abrió sus inscripciones para el ingreso en 2026

La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) habilitó este martes un nuevo período de inscripciones para quienes deseen comenzar en 2026 el primer año de sus carreras de grado. Cómo inscribirse y qué requisitos hay que cumplir.

Los interesados podrán registrarse hasta el 22 de septiembre en la modalidad intensiva de ingreso , que contempla un cursado virtual y autogestionado.

En este formato, los aspirantes acceden al material de estudio realizan actividades en la plataforma digital, acompañados de clases sincrónicas bajo la metodología de “aula invertida”.

Al igual que en las demás modalidades, los postulantes deberán cumplir con todas las instancias previstas en el curso de ingreso: orientación vocacional, comprensión lectora y resolución de problemas, matemática, formación disciplinar y ambientación universitaria.

El ingreso a la UNCuyo y a sus carreras.

Requisitos para inscribirse en la UNCuyo

Uno de los requisitos es haber finalizado los estudios secundarios al 30 de abril de 2026, sin contar con materias adeudadas.

En el caso de quienes hayan cursado en el extranjero, el título debe estar convalidado o reconocido en esa misma fecha.

Están exceptuadas de este requisito las personas mayores de 25 años que se encuadren en lo establecido por la Ordenanza 46/95–C.S.

Completar el curso vocacional común y el específico de la carrera elegida.

Paso a paso para inscribirse

Preinscripción online: cargar los datos censales en el sistema Siu Guaraní y generar el comprobante en PDF.

Carga de documentación: completar un formulario de Google con una foto 4x4 y el DNI actualizado.

Confirmación: dentro de las 48 horas hábiles, los aspirantes recibirán por correo electrónico la constancia de preinscripción en estado “pendiente”.

Para más información se puede consultar la página oficial fce.uncuyo.edu.ar/ingreso o escribir al correo electrónico [email protected].