"Modelo Godoy Cruz": el motivo por el que Costarelli celebró una medida anunciada por Adorni

El intendente de Godoy Cruz celebró por la nueva normativa nacional que flexibiliza las actividades comerciales de los puestos de diarios.

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, celebró por la nueva normativa nacional que flexibiliza las actividades comerciales de los puestos de diarios. La medida anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni permite que estos espacios incorporen servicios postales y amplíen su oferta comercial. El jefe comunal destacó que su municipio anticipó esta transformación el año pasado.

En su cuenta de X, Costarelli destacó que Godoy Cruz se posicionó como el primer distrito del país en impulsar esta reconversión del sector. El municipio implementó un programa integral que permite a los kiosqueros diversificar sus actividades económicas. Esta iniciativa local precedió a la decisión del Gobierno nacional de desregular el rubro a nivel país.

Los puestos de venta podrán ahora competir libremente y ofrecer múltiples servicios a la comunidad. Algunos puestos ya se habían reconvertido y ofrecían café y otros productos. "Se desregula la venta de diarios y revistas en la vía pública. Desde ahora, cada puesto podrá reconvertirse, ofrecer nuevos servicios postales y competir en libertad", anunció el vocero presidencial en su cuenta de X.

Los comerciantes podrán expandir su negocio más allá de la venta de publicaciones impresas. Esta flexibilización responde a la evolución del consumo y las nuevas tecnologías. Costarelli subrayó que estas transformaciones mejoran la calidad de vida local.