Roturas, marchas y promesas: el derrotero de los padres de una escuela de Godoy Cruz para recuperar las clases

Los casi 800 alumnos de la escuela Guillermo Rawson de Godoy Cruz continúan sin clases presenciales, a partir de un reclamo por parte de los padres que se niegan a enviarlos al edificio, el cual presenta severos daños, algunos de larga data y otros agravados por la tormenta del fin de semana pasado, que produjo rotura en los techos y filtraciones. La situación se mantendrá hasta el próximo lunes.

El edificio histórico ubicado en calle Azopardo, a media cuadra de la plaza municipal, data de 1863 y es patrimonial, motivo por el cual no se pueden hacer obras sin ser autorizadas. Sin embargo, una serie de roturas genera un marco de preocupación por parte de los padres que temen desprendimiento de techo y lamentan filtraciones e inundaciones.

Desde Infraestructura Escolar, el organismo que custodia la situación edilicia en la DGE, advirtieron que vienen haciendo reparaciones menores pero que en diciembre inician obras para solucionar el problema de fondo. Mientras tanto, los padres insisten en la necesidad de acelerar el acondicionamiento para recuperar las clases, por lo que este miércoles llevaron a cabo una manifestación en la puerta del edificio.

Tras la tormenta del día sábado, el revestimiento del techo de un pasillo cedió y la estructura quedó al descubierto, entre otras roturas graves que presenta en algunas columnas. El domingo las autoridades de la escuela difundieron una circular en la que anunciaba la suspensión de clases para el turno mañana el día lunes, a partir de la necesidad de que "el personal de Infraestructura y los celadores estarán trabajando en la escuela para dejar el edificio en condiciones y realizar las tareas de limpieza correspondientes" de cara al turno tarde.

escuela rawson 6

Sin embargo, los padres se enteraron que no se trataba de tareas de limpieza sino de las propias roturas y las tareas de reparación de las mismas, aunque de manera preventiva. El lunes no acudió Infraestructura al edificio. Se suspendieron las clases del turno tarde y las del turno mañana del martes. Ese día (ayer), a las 12, un grupo de padres y directivos se reunieron para evaluar la situación y al lugar llegó un arquitecto de Infraestructura escolar que autorizó el dictado de clases. Solicitando que llevan a los chicos este miércoles.

En dicha reunión, los padres propusieron un arquitecto propio y los directivos solicitaron la autorización a la supervisión para que este profesional pueda ingresar a revisar los daños -a pesar de que no tiene autoridad para realizar auditorías-. El ok llegó desde Supervisión y se dejó asentado en el libro de actas con firma de la directora. Sin embargo, cuando el arquitecto acudió al lugar, le negaron el ingreso desde la misma Supervisión.

"Nos dijeron que iban a arreglar el techo, pero han hecho parches de Durloc sobre las maderas de la estructura que están podrida. Dijeron que durante la semana, con los chichos en clase, iba a trabajar el personal que contrató la DGE. Mientras que las obras más profundas lo iban a hacer los días sábados. Y recién en diciembre cuando terminen las clases iban a arreglarlo. Esa fue la solución que nos dieron", señaló una madre.

Los arreglos provisorios en la escuela Guillermo Rawson de Godoy Cruz Los arreglos provisorios en la escuela Guillermo Rawson de Godoy Cruz

El grupo de padres que se encuentra encabezando las gestiones tomo la decisión entonces de negarse a llevar a los chicos a la escuela para la jornada de este miércoles (solo fueron 11 este miércoles y 3 el martes) a pesar de las recomendaciones de Infraestructura escolar y organizaron una movilización en la puerta del edificio para reclamar por mejoras en las condiciones edilicias. Su reclamo es la presencia de otro organismo en la escuela, ya sea la Municipalidad de Godoy Cruz, para que analice los daños y pueda determinar si es seguro el dictado de clases.

Sin embargo, durante la marcha los directivos aceptaron que los padres ingresen al colegio para reunirse con personal de Infraestructura Escolar, nuevamente, el cual reiteró que es seguro regresar a clases presenciales. Los padres, tensos, no aceptaron esta garantía y endurecieron la protesta cortando la calle Azopardo.

Fue recién ahí que acudieron más autoridades, incluyendo las de la Municipalidad de Godoy Cruz. Permitieron el ingreso de un padre profesional en el tema para poder repasar juntos los deterioros. La particularidad que contó otra madre esta tarde en MDZ Radio es que ese padre tomó un palo y golpeó la mampostería de un techo que presentaba humedad (y no había cedido el sábado) y al realizarlo sí se cayó en esta oportunidad.

Los techos que no fueron alcanzados por el derrumbe presentan humedad Los techos que no fueron alcanzados por el derrumbe presentan humedad

Fue allí que los directivos de la escuela, con las recomendaciones, firmaron la suspensión de las clases presenciales al menos hasta el lunes que viene. Mientras tanto, se comprometieron a retirar toda la mampostería del techo que este comprometida y renovarla. Mas allá de que en diciembre proyecten la nueva estructura del techo.

Problemas de antaño

Los padres aseguran que, a pesar de esta situación extraordinaria por la inusual lluvia que se produjo el sábado pasado; las roturas son una constante en el edificio. Señalan que en la zona de ingreso constantemente se filtra el agua tras las lluvias y los celadores deben poner baldes y palanganas para que no se inunde. Señalaron que desde hace años vienen haciendo notas los padres, por ejemplo por los baños, porque las cañerías son tan antiguas que se tapan frecuentemente. Advierten además que las paredes están agrietadas.

escuela rawson 9

Una madre advirtió también que las aulas también presentan un techo comprometido con la humedad, no exclusivamente el de los pasillos. Por lo que también había un riesgo de que éste ceda en el momento en el que los alumnos -que de hecho son los de los grados más chicos- estén en el dictado de clases. De hecho, otra contó que una de las aulas tiene un agujero en el techo por el cual hasta ingresan palomas.

Otro de los problemas es la cisterna de agua, que también filtra y deja agua en el techo, afectando la estructura.

La palabra de Infraestructura Escolar

El subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo, dialogó con MDZ Radio y señaló que la escuela había sufrido tras la tormenta, motivo por el cual se realizaron "reparaciones menores" como en otras ocasiones cuando llovía. Sin embargo, luego prometió obras para solucionar el problema de raíz.

escuela rawson 10

"La escuela Rawson de Godoy Cruz tiene 162 años y viene teniendo inconvenientes con las lluvias. Se han ido haciendo distintas reparaciones menores cuando teníamos tormentas. Ahora se produjeron filtraciones en los techos y este lunes decidimos empezar a sacar el cielo raso para ver cómo se encuentra el techo. Es un techo con una antigüedad de más de 100 años", expresó.

Estas obras proyectadas son parte de un plan para renovar el techo, pero son trabajos que iniciarán recien en diciembre cuando haya menos alumnos. "Estamos con un programa de intervención para cambiar el techo. Se trata de una inversión de 1.000 millones de pesos. Debemos hacerlo por etapas porque hay más de 800 alumnos en tres divisiones, y no podemos ir trasladando a los alumnos de un lugar a otro. Planificamos la intervención a partir de diciembre cuando tengamos menos alumnos en las escuelas", explicó.