Inesperada sanción a Santino Andino: qué dice el informe de Lamolina y qué puede pasar

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer una sorpresiva determinación que tomó con el delantero de Godoy Cruz.

El delantero de Godoy Cruz fue expulsado por Nicolás Lamolina y ahora deberá presentar su defensa.

Como cada miércoles por la noche, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino comunicó las sanciones a los jugadores suspendidos durante la fecha pasada, y hubo una decisión que tomó por sorpresa a todos en Godoy Cruz.

Mediante boletín oficial N° 6749, el tribunal dio a conocer la sanción a Santino Andino, delantero de Godoy Cruz, quien fue suspendido provisionalmente luego de su expulsión de forma directa, por exceso verbal, en el partido ante Platense del lunes pasado por la fecha 7 del torneo Clausura.

Embed - La expulsión de Santino Andino ante Platense

Ahora, el joven futbolista mendocino, quien por estas horas se encuentra entrenando con la selección argentina sub 20, deberá presentar el descargo correspondiente y recién ahí se comunicará una determinación.

Sanción a Santino Andino: qué dice el informe de Lamolina Tras conocerse la determinación del Tribunal de Disciplina, MDZ pudo acceder a una parte del informe que presentó Nicolás Lamolina, el árbitro del encuentro, quien confirmó cuál fue el insulto del futbolista del Tomba: "La c... de tu madre"