Presenta:

Sociedad

|

arca

ARCA: paso a paso para participar de la subasta de guitarras e instrumentos en Mendoza

La subasta será el próximo 18 de septiembre y hay tiempo limitado para inscribirse y participar. ARCA busca rematar instrumentos muy valiosos.

Las guitarras que subasta ARCA tienen un altísimo valor en el mercado.

Las guitarras que subasta ARCA tienen un altísimo valor en el mercado.

Shutterstock

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizará una nueva subasta pública de instrumentos musicales incautados por la Dirección General de Aduanas. El remate se llevará a cabo el miércoles 18 de septiembre, de forma online, a través del portal oficial del Banco Ciudad y acá podés conocer cómo participar.

Si bien faltan unos 10 días para que se concrete la subasta, hay tiempo para inscribirse de forma previa hasta el día 16 de septiembre a las 12.30 para poder participar de forma correcta.

Te Podría Interesar

Qué instrumentos son los que subasta ARCA

El increíble remate sorprendió a propios y extraños por la calidad de los instrumentos musicales, entre ellos guitarras y bajos, que quedaron para la subasta de ARCA.

La lista incluye 5 guitarras de marcas como Fender, Mercury, ESP y Takamine, además de un bajo Fender Jazz Bass, 7 micrófonos profesionales, 8 estéreos, un receptor y un cabezal móvil de iluminación. Todos los productos están divididos en lotes y se ofrecen “en el estado en que se encuentran y exhiben”.

Los precios base son tentadores en relación con el valor real de mercado. Por ejemplo, la Fender Stratocaster, cuyo valor comercial puede superar los $900.000 según el modelo y accesorios, arrancará la subasta en $250.000. La guitarra Takamine GC3CENAT parte desde $16.829.

Screenshot (6)
La subasta de ARCA con guitarras y otros instrumentos musicales será el 18 de septiembre.

La subasta de ARCA con guitarras y otros instrumentos musicales será el 18 de septiembre.

Cómo suscribirse a esta subasta de ARCA paso a paso y participar

  • Ingresá al portal de subastas e iniciá sesión con tu usuario y clave. O generá tu usuario.
  • Una vez que ingreses, podrás visualizar el reloj regresivo que te indicará cuando comienza la subasta. Allí elegí la subasta de tu interés y suscribite. En caso de que desees también podés descargar las condiciones.
  • Allí deberás completar tus datos personales y aceptar las “Condiciones de venta” y presionar “siguiente”. Luego, deberás adjuntar el comprobante de depósito.
  • Te recomendamos descargar las “Condiciones de venta” para acceder a la información que necesitarás para completar los requisitos.

Dentro del sitio web del Banco Ciudad, los interesados podrán acceder a más información como por ejemplo: cómo participar de la subasta, cómo ofrecer dinero por tal producto y cómo retirarlo en caso de ganar la subasta.

Archivado en

Notas Relacionadas