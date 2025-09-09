ARCA: paso a paso para participar de la subasta de guitarras e instrumentos en Mendoza

La subasta será el próximo 18 de septiembre y hay tiempo limitado para inscribirse y participar. ARCA busca rematar instrumentos muy valiosos.

Las guitarras que subasta ARCA tienen un altísimo valor en el mercado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizará una nueva subasta pública de instrumentos musicales incautados por la Dirección General de Aduanas. El remate se llevará a cabo el miércoles 18 de septiembre, de forma online, a través del portal oficial del Banco Ciudad y acá podés conocer cómo participar.

Si bien faltan unos 10 días para que se concrete la subasta, hay tiempo para inscribirse de forma previa hasta el día 16 de septiembre a las 12.30 para poder participar de forma correcta.

Qué instrumentos son los que subasta ARCA El increíble remate sorprendió a propios y extraños por la calidad de los instrumentos musicales, entre ellos guitarras y bajos, que quedaron para la subasta de ARCA.

La lista incluye 5 guitarras de marcas como Fender, Mercury, ESP y Takamine, además de un bajo Fender Jazz Bass, 7 micrófonos profesionales, 8 estéreos, un receptor y un cabezal móvil de iluminación. Todos los productos están divididos en lotes y se ofrecen “en el estado en que se encuentran y exhiben”.

Los precios base son tentadores en relación con el valor real de mercado. Por ejemplo, la Fender Stratocaster, cuyo valor comercial puede superar los $900.000 según el modelo y accesorios, arrancará la subasta en $250.000. La guitarra Takamine GC3CENAT parte desde $16.829.