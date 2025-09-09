Qué instrumentos musicales subasta ARCA en septiembre: guitarras Fender, bajos y micrófonos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) realizará una nueva subasta pública de instrumentos musicales incautados por la Dirección General de Aduanas. El remate se llevará a cabo el miércoles 18 de septiembre, de forma online, a través del portal oficial del Banco Ciudad.

El plazo para inscribirse vence el miércoles 16 de septiembre a las 12 horas, y se debe realizar en subastas.bancociudad.com.ar. Para participar, es necesario registrarse como usuario y constituir una garantía equivalente al 10% del valor base del lote deseado.

Guitarras de colección, bajos Fender y micrófonos Shure estarán en la subasta de septiembre en Mendoza (imagen ilustrativa).

La lista incluye 5 guitarras de marcas como Fender, Mercury, ESP y Takamine, además de un bajo Fender Jazz Bass, 7 micrófonos profesionales, 8 estéreos, un receptor y un cabezal móvil de iluminación. Todos los productos están divididos en lotes y se ofrecen “en el estado en que se encuentran y exhiben”.

¿Cuánto cuestan?

Los precios base son tentadores en relación con el valor real de mercado. Por ejemplo, la Fender Stratocaster, cuyo valor comercial puede superar los $900.000 según el modelo y accesorios, arrancará la subasta en $250.000. La guitarra Takamine GC3CENAT parte desde $16.829.

La subasta representa una oportunidad única para músicos, coleccionistas y curiosos. Todos los productos fueron verificados por Aduana y se entregan en el estado actual. En ediciones anteriores, más de 2.000 personas participaron en remates similares.