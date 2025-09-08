Compras en Temu: ARCA aclaró qué se puede traer del exterior y qué está prohibido

El auge de Temu en Argentina disparó el volumen de compras online , especialmente en rubros como indumentaria, accesorios y artículos para el hogar. Frente a este fenómeno, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) aclaró algunos requisitos básicos en cuanto a los envíos.

El organismo no implementó nuevas restricciones, pero sí reforzó la necesidad de cumplir con los requisitos vigentes del régimen de Pequeños Envíos.

Este sistema, vigente desde diciembre de 2024, permite importar productos para uso personal sin fines comerciales. Las condiciones son claras: hasta 3 unidades del mismo producto por paquete, peso máximo de 50 kg, valor total inferior a USD 3.000, y hasta 5 compras por año bajo esta modalidad.

Temu opera bajo el régimen de Pequeños Envíos de ARCA: hasta 3 unidades por producto y USD 3.000 por paquete.

ARCA recordó que no se permite el ingreso de productos para reventa, ni mercadería que exceda los límites establecidos. También están prohibidos los artículos inflamables, estupefacientes, armas, explosivos, y bienes culturales o arqueológicos sin autorización.

Además, es obligatorio notificar la recepción del pedido en el portal de ARCA dentro de los 30 días posteriores a la entrega. El trámite se realiza con CUIT y Clave Fiscal nivel 3. Si no se cumple, el organismo puede bloquear futuros envíos hasta que se regularice la situación.

Para cumplir con la notificación, el comprador debe ingresar al portal oficial de ARCA con su CUIT y Clave Fiscal nivel 3. Luego, seleccionar el servicio “Envíos Postales Internacionales” y registrar la recepción del paquete indicando el número de seguimiento y la fecha de entrega.

El comprador debe usar medios de pago autorizados y justificar la operación si el gasto no coincide con sus ingresos declarados. ARCA cruza datos fiscales y puede aplicar sanciones si detecta inconsistencias. La recomendación es realizar compras moderadas, personales y bien documentadas.