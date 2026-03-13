Una discusión pasó a mayores y terminó a las piñas en pleno aeropuerto de Mendoza

Música fuerte, discusión y trompadas reinaron en el aeropuerto de Mendoza este viernes por la mañana.

Una discusión terminó pasando a mayores y apoderándose del aeropuerto de Mendoza este viernes por la mañana. El hecho ocurrió cuando dos grupos distintos que iban a emprender su vuelo se terminaron enfrentando tras una pelea verbal. Un pasajero terminó en la comisaría.

Alrededor de las 7 de la mañana, mientras estaban esperando sus respectivos vuelos, dos grupos se enfrentaron ya que uno de ellos, integrado por 8 personas, estaba escuchando música muy alta a través de un parlante. Los otros viajeros se quejaron de la situación y reclamaron al respecto. Esto no gustó nada y las personas empezaron a hacer gestos, traspasaron la barrera del primer control y comenzaron los golpes entre ambos bandas.

Tuvo que actuar la Policía de Seguridad Portuaria (PSA).