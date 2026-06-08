Violenta pelea en Mar del Plata: lo empujaron a la calle y terminó atropellado por un auto

Un impactante incidente de violencia ocurrió este fin de semana en Mar del Plata, donde un joven resultó atropellado tras ser empujado. Todo quedó en video.

Una discusión callejera terminó en un impactante accidente en Mar del Plata. El hecho, que quedó registrado por una cámara de seguridad, muestra cómo una discusión entre varias personas escaló rápidamente hasta que un joven fue brutalmente atropellado por un auto.

Según se observa en el video, la disputa verbal escaló rápidamente a una agresión física cuando el agresor llegó a empujarlo con fuerza, provocando que el hombre perdiera el equilibrio y cayera hacia atrás sobre la calle.

El video del empujon y atropello En ese instante, un vehículo que circulaba por la avenida no pudo esquivarlo y lo atropelló, haciendo que el hombre impactara contra el parabrisas antes de quedar tendido en el asfalto.

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La víctima impactó contra el parabrisas del auto antes de quedar tendida en el pavimento ante la conmoción de los presentes, quienes, sin embargo, se retiraron del lugar tras el atropello. Afortunadamente, el joven logró sobrevivir al impacto y fue trasladado a un centro asistencial privado, donde recibió el alta médica horas más tarde tras ser tratado por diversos golpes.