Fuerte accidente en la ruta 7 cerca de Potrerillos: esquivó un camión y chocó de frente con un auto

Un grave accidente de tránsito se registró en el kilómetro 1111 de la Ruta 7, donde varias personas quedaron atrapadas tras una colisión vehicular. Las fuerzas de emergencia se trasladaron inmediatamente al lugar del siniestro. La Policía de Mendoza coordinó las tareas de rescate junto con los equipos especializados. El hecho ocurrió cerca de Potrerillos.

Las autoridades dispusieron la suspensión temporal del tránsito en el sector afectado. La medida preventiva buscó facilitar las labores de asistencia a los heridos. Los equipos de emergencia trabajaron para liberar a las víctimas. La zona de Los Árboles también presenta restricciones en la circulación vehicular.

Según trascendió, el conductor de una camioneta Chevrolet S10 esquivó un camión y terminó colisionando contra un Chevrolet Onix que circulaba en sentido contrario. En el automóvil, el conductor y su acompañante sufrieron politraumatismos graves.