Fernán Mirás hizo una advertencia por micrófono antes de la tremenda caída de Catherine Fulop

Escasos minutos previos a que la actriz cayera del escenario, el reconocido actor se percató del peligro e intentó prevenir un accidente como el que ocurrió.

El artista vio el peligro antes de que sucediera el preocupante accidente.

Desde las alturas del escenario principal, durante la presentación del grupo Erreway en el Movistar Arena, se vivió un instante de genuina tensión. La reconocida artista venezolana, Catherine Fulop, en el marco de una intervención especial, sufrió un imprevisto tras pisar de manera inadvertida un escalón del gran escenario. El resultado fue una precipitación hacia un hueco que separaba la tarima del área de espectadores, generando un coletazo de preocupación entre los asistentes, algo que fue advertido por Fernán Mirás minutos antes.

El accidente se produjo en el transcurso de una actuación junto a Camila Bordonaba, su compañera de elenco en la recordada producción de Cris Morena. Mientras avanzaban, su pie pisó mal el escalón perdiendo el equilibrio, lo que le impidió incluso conectar visualmente con la actriz que solo llegó a decir “Guarda” mientras veía a Fulop caer estrepitosamente.

Lejos de mostrarse afectada, la intérprete se incorporó con extrema rapidez y, caracterizando su proverbial actitud jovial, se dirigió al público para aliviar la situación. Con una sonrisa y en total control de la escena, en personaje exclamó: “Por suerte, estoy viva”.

Un video que recorrió las redes sociales mostró al actor Fernán Mirás diciendo una emotivas palabras dirigidas a sus excolegas de Rebelde Way, en plena algarabía en el Movistar Arena el artista se percató de la peligrosidad del escalón y segundos antes de retirarse lo avisó por micrófono.