Accidente fatal en Junín: un motociclista murió tras chocar contra un colectivo

Un joven de 21 años murió este viernes en el departamento de Junín luego de protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de Carril Retamo y calle Arias Philips. La víctima fue identificada como Luis Gonzalo Fuentes, domiciliado en Santa Rosa.

Cómo ocurrió el accidente El hecho se registró cerca de las 16:00 horas, cuando Fuentes circulaba a bordo de una motocicleta Gilera 200 cc, modelo SMX de color negro, en dirección de este a oeste por Carril Retamo. Delante suyo transitaba un colectivo de la empresa Dicetours.

De acuerdo con las primeras pericias, el colectivo habría intentado girar hacia el sur por calle Arias. En ese momento, la motocicleta impactó en el costado izquierdo del vehículo de mayor porte, provocando un choque de gran violencia.

Tras el accidente, Fuentes fue trasladado de urgencia al Hospital Carlos Saporiti, donde fue asistido por la médica de guardia. Sin embargo, los profesionales constataron su fallecimiento minutos después de ingresar.