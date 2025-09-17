No vió la rotonda, perdió el control de su auto y terminó dentro de una acequia

Un hombre de 47 años perdió el control de su auto al no notar una rotonda. Como resultado, terminó dentro de una acequia en Maipú y debió ser hospitalizado.

La rotonda que llevó a que el hospitalizado perdiera el control de su auto en Maipú.

Un hombre de 47 años protagonizó un llamativo accidente vial en la madrugada de este miércoles. El conductor perdió el control de su vehículo tras llevarse por delante una rotonda y terminó encajado dentro de una acequia. El siniestro le causó varias heridas y terminó hospitalizado.

Cómo fue el accidente El sujeto iba acompañando por una mujer, de 54 años, pasadas las 3 por las calles del departamento de Maipú, cuando en el cruce de las calles Sarmiento y Gabrielli, no vio una rotonda y al chocar con la misma terminó perdiendo el control de su automóvil, una Suran.

Sin poder retomar el manejo del rodado, el vehículo terminó encajado en una acequia.