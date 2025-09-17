No vió la rotonda, perdió el control de su auto y terminó dentro de una acequia
Un hombre de 47 años perdió el control de su auto al no notar una rotonda. Como resultado, terminó dentro de una acequia en Maipú y debió ser hospitalizado.
Un hombre de 47 años protagonizó un llamativo accidente vial en la madrugada de este miércoles. El conductor perdió el control de su vehículo tras llevarse por delante una rotonda y terminó encajado dentro de una acequia. El siniestro le causó varias heridas y terminó hospitalizado.
Cómo fue el accidente
El sujeto iba acompañando por una mujer, de 54 años, pasadas las 3 por las calles del departamento de Maipú, cuando en el cruce de las calles Sarmiento y Gabrielli, no vio una rotonda y al chocar con la misma terminó perdiendo el control de su automóvil, una Suran.
Sin poder retomar el manejo del rodado, el vehículo terminó encajado en una acequia.
Las dos personas que circulaban en la Suran necesitaron ser rescatados por el personal de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, que se hizo presente en el lugar del hecho. Además, la colisión le generó graves heridas al conductor, quien, tras ser tratado por el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), debió ser trasladado al Hospital Central para continuar su recuperación.