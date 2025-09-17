Dura condena por los abusos en la Casilla del Horror: 22 años de cárcel por raptar y violar a una menor

La investigación que inició en 2022 contra dos serenos por los abusos sexuales que sufrió durante casi 24 horas una adolescente de 16 años raptada en Lavalle , se acerca a su fin. Este martes, el juez Rafael Escot condenó a uno de los acusados a la pena de 22 de años de cárcel por el caso conocido como la Casilla del Horror .

El magistrado del Tribunal Penal Colegiado N°1 sentenció a César Ruben Ricarte (54), luego de analizar las pruebas presentadas a lo largo de los cuatro meses que duró el juicio oral y determinar que, junto a un cómplice, secuestró a la menor de edad y la sometió sexualmente por largas horas dentro de una casilla de seguridad, colocada a metros de la casa de la víctima por los trabajos en la Doble Vía Mendoza-San Juan.

Fueron policías uniformados los que descubrieron que la chica había sido privada de su libertad y estaba encerrada en la garita, consiguiendo rescatarla después de intensas horas de búsqueda por cielo y tierra por el distrito de Jocolí Viejo , donde todo ocurrió.

Una vez que sacaron a la víctima de ese lugar, ella les relató que había sido raptada y abusada sexualmente por los dos hombres a cargo de la vigilancia en ese sector de la obra, motivo por el que Ricarte y el formoseño Tomás Irala Cardozo (40) fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

Ahora, poco más de tres años después del hecho, ambos terminaron recibiendo una dura condena en la causa que lideró el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Flavio D'Amore .

Qué pasó con el presunto cómplice

Por su parte, Irala Cardozo, quien estuvo durante la primera mitad del debate, invocó una capacidad sobreviniente que no le permitía seguir sometiéndose al proceso. Incluso, el juicio se dilató luego de que el formoseño fuese internado de urgencia por un fuerte dolor abdominal, que desembocó en una cirugía para extraerle la vesícula.

Portada Irala Tomás Irala Cardozo, el formoseño acusado por el rapto ocurrido en Las Heras a mediados de 2022. MDZ.

Fuentes judiciales señalaron que una vez que finalice su recuperación física y se encuentre en condiciones óptimas de salud, se retomará el debate en su contra.

Rapto en Lavalle

El episodio tuvo su inicio durante la madrugada del jueves 14 de julio de 2022, cuando la víctima estaba junto a sus padres y un hermano mirando televisión en su vivienda ubicada a un costado de la ruta 40, en el citado distrito de Lavalle.

Eran cerca de la 1 cuando los progenitores y el hermano se acostaron, por lo que sólo quedó la chica en el comedor. Momentos más tarde, alrededor de las 4, una hermana menor de la víctima se despertó y fue a buscar un vaso de agua. Cuando se dirigió hacia la cocina, noto una situación inusual: la puerta principal de la casa estaba abierta. Preocupada, buscó a su adolescente hermana, pero verificó que no estaba en su cama ni en ningún otro sector del inmueble.

Producto de esa situación, la niña fue hasta el dormitorio de sus padres y los despertó desesperada para contarles que su hermana había desaparecido de la casa y rápidamente comenzaron a buscarla con ayuda de su hijo mayor.

la-casilla-del-horror-el-dramatico-rescate-de-la-U3OYGMVN4VCADPP2CBSZDSRKQA.jpg Irala Cardozo y Ricarte luego de ser detenidos. Gentileza.

La familia recorrió los alrededores de la propiedad, situada en una zona rural y rodeada por fincas y descampados, pero no pudieron ubicarla. En medio del recorrido, llegaron hasta una casilla apostada frente a su vivienda, con motivo de la construcción de la Doble Vía Mendoza-San Juan. Fueron recibidos por un sereno y un guardia de seguridad privada —Irala y Ricarte, respectivamente—, quienes explicaron que no habían visto ninguna situación fuera de lo normal.

Las horas pasaron y no había rastros de la menor. Ya durante la mañana, los familiares siguieron buscando por sus propios medios, averiguando con vecinos y otros lugareños. Más allá de los esfuerzos, no obtuvieron datos que ayudaran a encontrar a la chica, por lo que cerca de las 16 de esa misma jornada los progenitores decidieron radicar la denuncia de paradero en la Comisaría 17°, donde funcionaba la ahora extinta Oficina Fiscal N° 7 (fue reemplazada por la Oficina Fiscal N°2 Las Heras-Lavalle).

La intensa búsqueda de la menor

Una vez que la Policía tomó conocimiento sobre la situación, se le dio intervención a la Unidad Investigativa Departamental Lavalle (UID), y otras divisiones de la Dirección de Investigaciones, que montaron un importante operativo en la zona. Las tareas se extendieron hasta la madrugada del viernes 15, pero se postergaron debido a la lluvia y una posterior nevada que azotó al departamento del norte provincial. Como medida preventiva, se fijó una consigna policial frente al domicilio de los progenitores.

Al retomar las tareas, las sospechas se apuntaron contra el sereno de la casilla rodante que custodiaba la obra en construcción. Por disposición de un ayudante fiscal de turno, el hombre fue trasladado a declarar hacia una dependencia del departamento. Casi al mismo tiempo, los policías que trabajaban en la escena de la desaparición notaron un leve movimiento en las cortinas de la garita de seguridad. Frente a eso, se acercaron y, al mirar a través de la ventana, descubrieron que la adolescente desaparecida permanecía en el interior.

drones policia mendoza moviles pedemonte (3).JPG Durante la búsqueda de la menor se utilizaron drones de la Policía de Mendoza. Gentileza.

Sin pensarlo, los funcionarios rompieron el vidrio y abrieron la puerta por la fuerza. Una vez adentro, confirmaron que la joven buscada estaba acostada, envuelta en sábanas, en estado de semiinconsciencia y maniatada. Con las pocas fuerzas que le quedaban, la menor les reveló que los dos vigiladores la drogaron para abusarla y a los pocos segundos entró en estado de shock.

El relato de la víctima del abuso sexual

Rápidamente, trasladaron a la víctima al Hospital Sícoli y los médicos que la asistieron decidieron derivarla al Hospital Lagomaggiore, en Ciudad. Los primeros análisis que le practicaron los profesionales de la salud advirtieron que presentaba lesiones compatibles con un abuso sexual.

Una vez que fue estabilizada, la chica relató el infierno que le tocó vivir y marcó a los dos hombres encargados de la seguridad de ese sector de la obra como los autores del ataque sexual. Frente a esa versión, Irala Cardozo y Ricarte fueron inmediatamente capturados y puestos a disposición de la Justicia.

la-casilla-del-horror-el-dramatico-rescate-de-la-7SU4SZL4X5C35IE6ELMUZ4733Y Así pedían ayuda para buscar a la adolescente en las redes sociales. Gentileza.

De las entrevistas a la adolescente, quien presentaba un retraso madurativo, surgió que el rapto se produjo mientras miraba televisión en la madrugada del jueves y escuchó ruidos fuera de su casa. Al abrir la puerta, fue abordada por uno de los serenos, quien la amenazó con un cuchillo y la llevó por la fuerza hacia la casilla. Allí, fue sometida sexualmente durante varias horas, agregó.

Más de tres años desde que se perpetró el aberrante hecho, la causa comenzó a tener definición con la condena de Ricarte y se espera que en un futuro próximo se le dé un cierre definitivo cuando se complete el juicio contra Irala Cardozo.