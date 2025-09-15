¿Víctima de abuso sexual? La declaración del acusado de matar a su vecino y prender fuego el cadáver

Mauro Walter Ortega Sosa , alias el Bigote , fue acusado el fin de semana por el crimen de Norberto Alejandro Sánchez , el hombre que fue asesinado a puñaladas y cuyo cadáver fue prendido fuego en un descampado de Guaymallén . Durante ese acto procesal, declaró y afirmó que fue víctima de abuso sexual por parte del jubilado cuando era menor de edad.

Fuentes cercanas al expediente revelaron a MDZ que, pese a la negativa de la defensa oficial, Ortega Sosa decidió aportar una versión en la que deslizó algunos motivos por los que habría matado al jubilado, de 78 años, aunque sus dichos fueron inconsistentes.

Ante la fiscal de Homicidios Andrea Lazo , quien lidera la investigación, el Bigote afirmó que hace varios años, cuando era niño, Sánchez lo abusó sexualmente. No obstante, luego dio a entender que el septuagenario era su pareja, lo que resultó contradictorio, añade la información.

La foto que tomó el hombre que halló el cadáver y fue publicada por MDZ.

Más allá de eso, los pesquisas del caso aún no cuentan con pruebas contundentes que permitan dilucidar los motivos por los cuales Ortega Sosa pudo haberle quitado la vida a golpes y puñaladas al jubilado, para luego descartar su cuerpo calcinado en un lote baldío cercano a su domicilio del barrio Minotto , en el distrito de Villa Nueva .

Lo cierto es que el detenido quedó imputado el sábado por el delito de homicidio simple y hasta la tarde de este lunes no había pasado a prisión. El motivo es que este martes se esperaba que fuese sometido a un peritaje psicológico. Tras eso, se iba a definir su posible traslado a una cárcel de la provincia.

El crimen del jubilado

Eran cerca de las 18.40 del lunes 8 cuando un vecino caminaba por las cercanías de un terreno baldío cercano al cruce de calles Manuel A. Sáez y Victoria y se alertó al observar que salía humo de lo que parecía ser un bulto tendido en el piso.

El hombre se acercó y pensaba que era un maniquí prendido fuego, aunque luego confirmó que era un cadáver. En una charla con MDZ, minutos después del hallazgo, explicó que el cuerpo había sido envuelto en telas y notó que tenía una pierna quebrada.

hombre asesinado Norberto Sánchez, la víctima. Gentileza.

De inmediato, el hombre llamó a la línea de emergencias 911, motivo por el que personal policial se desplazó a la escena, donde constató la presencia del cuerpo humano. A raíz de eso, intervino la fiscal Lazo y lideró las tareas de la Policía Científica e Investigaciones en el lugar.

Posteriormente, la autopsia practicada por el Cuerpo Médico Forense (CMF) condujo a establecer los restos pertenecían a Norberto Alejandro Sánchez.

Los antecedentes del acusado

Fuentes judiciales informaron que Ortega Sosa acumuló tres condenas en los últimos cinco años por diferentes delitos.

Su último paso por prisión se registró entre el 16 de agosto y el 9 de septiembre del año pasado, ocasión en la que fue condenado a 27 días de cárcel por un hurto simple en grado de tentativa. Ese mismo día recuperó la libertad.