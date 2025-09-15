La Ciudad recuperó un hotel que funcionaba como prostíbulo y búnker de drogas en Constitución

La Ciudad de Buenos Aires recuperó un hotel , ubicado en la calle Brasil al 1300, en Constitución , que funcionaba como prostíbulo y búnker de drogas. El inmueble estaba ocupado ilegalmente desde la pandemia y antiguamente funcionaba como el hotel “Sol y Luna”. Con este procedimiento ya se contabilizan 430 operativos de desalojo en la Ciudad en menos de dos años.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad y del Ministerio Público Fiscal, tras denuncias por narcotráfico y prostitución. La orden fue dictada por la Unidad Fiscal de Delitos, Contravenciones y Faltas Específicas a cargo de Jorge Ponce. En el operativo participaron además la Dirección de Emergencias, Espacio Público y la Red de Atención. Tras la intervención, el lugar quedó clausurado y fuera de funcionamiento.

“El orden y la propiedad privada en la Ciudad no se negocian”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “Los bienes de los porteños son sagrados, se protegen y se respetan, como manda nuestra Constitución. Se terminó la joda para los vivos que usurpan y hacen lo que quieren sin consecuencias”.

El desalojo forma parte del plan que impulsa la gestión porteña para terminar con las ocupaciones ilegales, recuperar inmuebles y garantizar el cumplimiento de la ley.

Más megaoperativos

En lo que va de la actual gestión, la Ciudad ya recuperó propiedades históricas ocupadas por décadas, como la Casa Blaquier en el centro porteño, un predio piquetero en San Telmo tomado durante 12 años y el edificio conocido como el “Elefante Blanco” de Belgrano, intrusado desde la década del ’60.

desalojos Villa Crespo 1 El operativo fue llevado a cabo en Humboldt 286, Villa Crespo. GCBA

Además de los desalojos de viviendas y hoteles, el Gobierno porteño realizó 10 megaoperativos contra manteros y ferias ilegales en barrios como Once, Flores, Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución. También fueron desmanteladas ranchadas en el Aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle y Congreso.