La Ciudad recuperó una propiedad en Villa Crespo que estaba tomada desde la pandemia

La Ciudad de Buenos Aires recuperó una propiedad ubicada en Villa Crespo que había sido ocupada ilegalmente durante la pandemia del Covid-19. El inmueble, situado en Humboldt 286 , se encuentra a pocos metros del estadio Movistar Arena y de la cancha de Atlanta . Con este operativo, ya se contabilizan 410 desalojos en la Ciudad durante la actual gestión.

El procedimiento se realizó este lunes por la mañana y estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad , con apoyo del Ministerio de Espacio Público y de Desarrollo Humano y Hábitat . La vivienda fue devuelta a sus dueños originales, quienes la habían reclamado judicialmente.

El desalojo forma parte del plan que impulsa el jefe de Gobierno, Jorge Macri , para terminar con las ocupaciones ilegales, recuperar bienes públicos y garantizar el cumplimiento de la ley.

"Lo decimos desde el primer día: vamos a ser inflexibles para mantener el orden en el espacio público. Nuestro compromiso es cuidar a la gente que está dentro de la ley", sostuvo Macri. Y agregó: "Vamos a garantizar que se respete la propiedad privada en cada barrio de la Ciudad, para llevarle más seguridad y tranquilidad a los vecinos: eso no se negocia".

En los últimos días, el Gobierno porteño también recuperó una vivienda en Nueva Pompeya que estaba tomada desde hacía 15 años, desalojó un exhotel en San Telmo y liberó un predio en el cruce de Paseo Colón y San Juan, donde funcionaba un campo de deportes ocupado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, liderado por Raúl Castells. Ese permiso había vencido hace 12 años.

Megaoperativos contra manteros y trapitos

Además de los desalojos de viviendas y predios, la Ciudad avanzó con operativos contra la venta ilegal en el espacio público. Ya se realizaron 10 megaoperativos para liberar veredas de manteros en Once, Flores (avenida Avellaneda), Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución. También se desmantelaron ferias ilegales y ranchadas en Retiro (calle Perette), Aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle y Congreso.

desaolojos Villa Crespo GCBA

En paralelo, se intensificaron los trabajos para erradicar la presencia de los “trapitos” en las calles porteñas. El Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley para agravar las penas contra quienes extorsionan a automovilistas, los amenazan y les impiden estacionar libremente.