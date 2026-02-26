Luego de que estallara la bomba mediática sobre su supuesta crisis habitacional y financiera, María Fernanda Callejón decidió dar la cara. Las versiones indicaban que, tras vender la propiedad que disputaba con su exmarido Ricky Diotto , las deudas habían consumido el dinero y se había visto obligada a instalarse en un hotel por canje.

Cuando el cronista de Intrusos (América TV) intentó indagar sobre la venta del inmueble y su presente personal, Callejón activó un escudo de hierro y respondió tajante: “Nada para decir. Hablaron muchas cosas” .

La tensión en la nota subió cuando el periodista fue directo al hueso y le preguntó sin filtros si efectivamente estaba viviendo en un hotel. Sin perder la sonrisa, pero con una firmeza inquebrantable, la actriz optó por proteger su intimidad y la de su hija.

Embed - María Fernanda Callejón rompió el silencio y habló de los rumores sobre su vida en un hotel: "Dónde vivo..."

“Que sigan hablando. Yo estoy en el mejor momento de mi vida. No tengo que dar explicaciones a nadie de dónde vivo o dónde dejo de vivir. Por seguridad, sobre todo porque tengo una menor. A la única que le doy explicaciones es a Giovanna” , sentenció.

Ante la insistencia del movilero, quien le sugirió que quizás solo se trataba de una simple "etapa de transición" entre mudanzas, María Fernanda apeló a una de las frases más icónicas de la televisión argentina para mantener el misterio: “No, lo dejo a tu criterio” , lanzó con picardía.

Un dardo venenoso

María Fernanda Callejón hablo de su relación actual con su ex, Ricky Diotto Tienen una hija de 8 años, llamada Giovanna María Fernanda Callejón y Ricky Diotto. Archivo MDZ

Lejos de mostrarse afectada por los rumores que aseguran que se quedó sin dinero para comprar un nuevo techo, Callejón redobló la apuesta y se burló de las especulaciones. Cuando le consultaron si le molestaban los comentarios, respondió con un sarcasmo letal: “Mirá, uy, no sabés lo molesta que estoy. Hablen, hablen, hablen. Hablen que me encanta. Cada vez que digan una palabra de mí, me potencian, chicas”.

Pero la frutilla del postre llegó al final de la entrevista, cuando decidió cobrarse viejas deudas con el propio programa y, en particular, con Marcela Tauro. Recordando viejos roces y tensiones en pantalla, disparó mirando a cámara:

“Sobre todo acá, que la conductora me quiso cancelar en un momento diciendo 'bueno, no le hagamos más nota'. Acá estás, Taurito”, deslizó afiladísima. Sin embargo, para no perder la elegancia, cerró el móvil con un fuerte mensaje: “Yo los quiero. Yo los sigo queriendo. Si ustedes no me quieren a mí, ya es otro tema”.