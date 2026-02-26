Furor total por Robbie Williams en Argentina: dos shows agotados en tiempo récord y una tercera fecha final

Tras vender todas las localidades en tiempo récord, el artista británico anunció un nuevo concierto en el Movistar Arena. Cuándo salen a la venta las entradas para ver la gira de su exitoso álbum "BRITPOP".

El furor por la música británica se hace sentir fuerte en el país. Tras agotar las entradas para sus shows del 1 y el 2 de octubre en tiempo récord, Robbie Williams sumó una tercera y última fecha en el Movistar Arena: el nuevo encuentro con sus fanáticos será el domingo 4 de octubre.

Quienes se quedaron afuera de las primeras funciones tendrán una nueva oportunidad en las próximas horas. Las entradas estarán disponibles para la venta a través de la web oficial del Movistar Arena (www.movistararena.com.ar) desde este viernes 27 de febrero a las 12 horas.

Un récord histórico image Robbie Williams en Argentina. IG @movistararenaar El músico regresa a la Argentina con un concierto muy esperado, que promete combinar su inconfundible energía en el escenario con los sonidos que definen BRITPOP, su más reciente lanzamiento de estudio. En enero de este año, Williams consiguió su 16º álbum Número 1 en el Reino Unido con este trabajo, rompiendo el récord histórico del artista con más álbumes en la cima de los rankings y superando cualquier marca previa.

BRITPOP es su 13º álbum de estudio e incluye cortes como “Rocket”, “Spies”, “Human”, “Pretty Face” y “All My Life”. Lo que más llamó la atención de este nuevo material fue la enorme lista de invitados, que incluye a Chris Martin de Coldplay, Gaz Coombes de Supergrass, la leyenda de Black Sabbath Tony Iommi, el dúo pop mexicano Jesse & Joy y su excompañero en Take That, Gary Barlow.

Durante el verano europeo pasado, en el marco de esta misma gira, Robbie ofreció conciertos multitudinarios convocando a más de 250.000 personas solo en el Reino Unido y 1.2 millones de personas a lo largo de todo el tour. Según trascendió de esas presentaciones, el show es un viaje en el tiempo donde interpreta su nuevo material intercalado con los grandes éxitos de su carrera, entre ellos “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Strong”, “She’s The One”, “Feel” y “Angels”.