"Yago lo hago yo", la obra que reversiona Otelo con humor y crítica social en Timbre4.

La obra “Yago lo hago yo” se presenta todos los sábados a las 23 en Timbre4, con dirección y adaptación de Melisa Hermida. La propuesta toma como punto de partida el clásico Otelo de William Shakespeare y lo resignifica desde una mirada actual.

La historia se construye a partir de una compañía de teatro independiente que ensaya la tragedia shakesperiana, mientras expone tensiones propias del presente. A través de ese dispositivo metateatral, la obra cruza ficción y realidad para explorar los dilemas sociales contemporáneos.

La puesta aborda temas como el racismo, la discriminación, los prejuicios y la lucha por la equidad de género. Con una mezcla de humor, ironía y drama, el espectáculo retrata las pasiones humanas y la complejidad de los vínculos interpersonales.

Además, reflexiona sobre la mercantilización del arte y la búsqueda de identidad en un mundo fragmentado. A medida que avanzan los ensayos, los personajes enfrentan sus propias contradicciones y descubren que la ficción se parece más a la realidad de lo que imaginaban.

En palabras de su autora, enfrentarse a Otelo implica abrir la puerta a los miedos más profundos: el rechazo, los celos y la discriminación. En ese marco, el personaje de Yago funciona como una condensación de esas tensiones internas.

La obra invita a reflexionar sobre la naturaleza del arte y su poder transformador, proponiendo un diálogo entre los clásicos y el presente. Así, el escenario se convierte en un espacio para cuestionar valores, deseos y formas de pertenencia.

Melisa Hermida, una trayectoria ligada al teatro

Melisa Hermida, nacida en Buenos Aires en 1978, es licenciada en Artes Combinadas por la UBA y cuenta con una extensa trayectoria como actriz, dramaturga y directora. Se formó con referentes del teatro independiente y desarrolla una fuerte actividad pedagógica.

Entre sus trabajos se destacan obras propias y adaptaciones de clásicos, además de su labor docente en Timbre4 desde hace más de dos décadas. Con “Yago lo hago yo”, la autora vuelve a explorar los límites entre lo íntimo y lo social desde una mirada contemporánea.

Estreno con 2x1 y función especial

El relanzamiento tendrá una función especial con promoción 2x1 el sábado 28 de febrero a las 21. La iniciativa marca el inicio de la nueva temporada y celebra el reencuentro con el público.

Esta función será distinta al resto del ciclo, ya que contará con horario anticipado y la promoción exclusiva para esa fecha.

Qué días se presenta y horarios

Tras el estreno promocional, la obra continuará en cartel todos los sábados de marzo y abril a las 23 horas. Las funciones se realizan en Timbre4, ubicado en México 3554, Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral. La propuesta forma parte del circuito de teatro independiente porteño, con una puesta cercana y de fuerte impronta actoral.