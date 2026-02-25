Buenos Aires recupera una reliquia centenaria: cómo será la restauración de un histórico monumento

La Ciudad de Buenos Aires inició el proceso para restaurar la Fuente Monumental, una emblemática obra inaugurada en 1903 y desmontada en la década de 1920. El proyecto contempla reunir sus piezas dispersas, restaurarlas integralmente y reinstalar el conjunto en el Parque Tres de Febrero, devolviendo al patrimonio porteño una de sus esculturas más representativas.

La restauración incluirá la limpieza profunda y consolidación de las superficies metálicas, la eliminación de agregados no originales y la reconstrucción de sectores afectados por la corrosión. Además, se reproducirán piezas faltantes a partir de moldes tomados de la Fuente de los Cinco Continentes de Mendoza, considerada una de sus “fuentes gemelas”, junto con otra ubicada en Río de Janeiro.

El nuevo emplazamiento estará en el cruce de la Avenida de los Ombúes y Valentín Alsina, dentro de los bosques de Palermo , garantizando un espacio acorde a su escala monumental.

Una de las piezas dispersas que serán llevadas al Parque Tres de Febrero.

Durante casi veinte años, la Fuente Monumental se erigió detrás de la Casa Rosada, en el predio que actualmente ocupa la Plaza Colón. Formaba parte del Paseo de Julio, el parque diseñado por el paisajista Carlos Thays hacia fines del siglo XIX.

Su inauguración en 1903 marcó un hito en el paisaje urbano de la época. Con más de 12 metros de altura y una profusa ornamentación, el conjunto escultórico se convirtió rápidamente en uno de los grandes atractivos del entorno.

Fuente Buenos Aires Palermo restauración (2) Otra de las piezas, ubicada en el Microcentro porteño. GCBA

Sin embargo, en la década de 1920 fue desmontada para permitir la instalación del monumento a Cristóbal Colón. Lejos de preservarse de manera íntegra, la estructura fue desarmada y sus componentes quedaron distribuidos en distintos puntos de la Ciudad.

Licitación pública para su recuperación integral

El Gobierno porteño lanzó una licitación pública con el objetivo de restaurar y reunir definitivamente todas las piezas de la Fuente Monumental. La iniciativa está a cargo del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.

El proyecto contempla:

Restauración completa de las partes originales.

Reproducción de elementos faltantes.

Reintegración de ornamentaciones deterioradas.

Instalación definitiva en el Parque Tres de Febrero.

De Francia a Buenos Aires: origen y valor artístico

La Fuente Monumental fue fabricada por la casa francesa Val D’Osne y diseñada por los escultores Mathurin Moreau y Paul Liénard. El conjunto estaba compuesto por figuras mitológicas y elementos ornamentales propios del arte metalúrgico europeo de los siglos XVIII y XIX. Donde, entre sus componentes se destacan:

Neptunos.

Náyades.

Figuras infantiles.

Mascarones.

Volutas y cartelas decorativas.

Su escala y riqueza de detalles la posicionaron como uno de los conjuntos escultóricos más relevantes de la Ciudad. La fundición Val d’Osne, reconocida en exposiciones universales de París y Londres, exportó numerosas piezas a Latinoamérica. En Buenos Aires existen más de 370 obras producidas por esta firma.