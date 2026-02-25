Renovación del Subte: reabrió Plaza Italia y este miércoles vuelve a funcionar una estación de la línea B

La estación Plaza Italia de la Línea D reabrió este martes tras una renovación integral, mientras que la estación Uruguay de la Línea B volverá a operar este miércoles. Ambas intervenciones forman parte del Plan de Renovación Integral que impulsa la Ciudad para modernizar la red de subte y mejorar la experiencia de viaje.

Con estas reaperturas, ya son 17 las estaciones intervenidas dentro del plan que contempla la puesta en valor de 48 paradas. El objetivo es optimizar la infraestructura, reforzar la seguridad y aumentar la frecuencia de circulación.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, supervisó los trabajos en Plaza Italia y Uruguay, acompañado por el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y el presidente de SBASE, Javier Ibañez. Macri destacó que: "Nuestro compromiso es que los usuarios viajen cada vez mejor y para eso no solo es necesario renovar las estaciones y cambiar los coches, también estamos modernizando la infraestructura eléctrica y de señales para que los trenes puedan circular con mayor frecuencia y seguridad".

Además, señaló que estos avances se complementarán con la futura Línea F y la incorporación del TramBus, como parte de un esquema integral de movilidad.

En el caso de la estación Uruguay, ubicada en el área céntrica de la Ciudad, la intervención incluyó una renovación estética inspirada en la avenida Corrientes y su tradición teatral.

El proyecto artístico incorporó elementos como telones, butacas, luminarias tipo marquesina y candilejas, con el objetivo de recrear la atmósfera característica de las salas teatrales de la zona. La iniciativa se concretó tras la firma de un convenio con la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales y contó con el trabajo de la escenógrafa Mariana Tirantte.

Estaciones ya renovadas

De las 48 estaciones contempladas en el plan, 17 ya fueron restauradas:

Línea A: Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro.

Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro. Línea B: Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Uruguay y Carlos Gardel.

Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Uruguay y Carlos Gardel. Línea C: San Martín.

San Martín. Línea D: Plaza Italia, Agüero, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo.

Plaza Italia, Agüero, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo. Línea E: Jujuy.

También se intervinieron paradores del Premetro.

En paralelo, permanecen cerradas por obras las estaciones Piedras y Congreso (Línea A) y Malabia (Línea B). Próximamente continuarán los trabajos en Tribunales (D), Medrano y Gallardo (B), Lavalle e Independencia (C), y General Urquiza y Entre Ríos (E).