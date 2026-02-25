Con aumento y bono escolar: así se paga la AUH de Anses en marzo

La Anses confirmó el esquema de pagos correspondiente a marzo de 2026. El mes llega con una actualización del 2,9%, aplicada en función del Índice de Precios al Consumidor, y con la liquidación de la Ayuda Escolar Anual. El ajuste impacta en la Asignación Universal por Hijo , la Asignación por Embarazo y el sistema de asignaciones familiares.

A diferencia de lo ocurrido en febrero, el calendario no tendrá pausas por feriados en su tramo central. Eso permitirá que los depósitos se realicen de manera continua desde la segunda semana. Para miles de familias, la previsibilidad en las fechas resulta clave para organizar gastos básicos y compromisos mensuales.

El cronograma mantiene el esquema habitual, ordenado por la terminación del Documento Nacional de Identidad. Quienes tengan DNI finalizado en 0 cobrarán el lunes 9 de marzo. El martes 10 será el turno de los terminados en 1. El miércoles 11 percibirán el haber los documentos concluidos en 2.

El jueves 12 corresponderá a los DNI que finalizan en 3, mientras que el viernes 13 será para los que terminan en 4. La semana siguiente continuará con el mismo criterio: lunes 16 para finalizados en 5; martes 17 para 6; miércoles 18 para 7; jueves 19 para 8; y viernes 20 para 9.

Este orden alcanza tanto a AUH como a AUE y asignaciones del SUAF. Los depósitos se acreditan en las cuentas habituales informadas ante el organismo.

Nuevos valores con incremento del 2,9%

Con la actualización aplicada este mes, el monto total de la AUH y la AUE se ubica en $132.814 por hijo. Como ocurre regularmente, se deposita el 80% de esa cifra de manera directa, lo que equivale a $106.251. El 20% restante, $26.563, queda retenido hasta la presentación anual de la libreta que certifica escolaridad y controles de salud.

En el caso de la AUH por discapacidad, el valor mensual asciende a $432.417. Se trata de una suma diferenciada que contempla mayores necesidades de acompañamiento.

Marzo además incorpora un pago adicional muy esperado: la Ayuda Escolar Anual. El importe fijado para este año es de $85.000 por hijo. Se acredita automáticamente a quienes tengan registrado el certificado de escolaridad en la plataforma oficial. Este refuerzo apunta a cubrir gastos vinculados al inicio del ciclo lectivo.

Refuerzos alimentarios vigentes

Junto con las asignaciones, continúan los complementos destinados a garantizar el acceso a la canasta básica. La Tarjeta Alimentar mantiene sus valores actuales: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más.

También se actualiza el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que pasa a $50.094 por cada niño menor de tres años alcanzado por el programa.

El esquema de marzo combina aumento por movilidad, pago extra escolar y beneficios alimentarios. Para muchos hogares, el ingreso de estos fondos representa un respaldo fundamental frente a la inflación. Con fechas definidas y montos confirmados, el calendario ya está en marcha y marca el ritmo financiero de las próximas semanas.