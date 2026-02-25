Presenta:

Anses paga hasta $600.000 en marzo: quiénes pueden cobrar este beneficio

El monto se compone de tres prestaciones y no es automático. Qué grupos pueden acceder y cuáles son los requisitos de Anses en marzo.

Las Asignaciones de Pago Único de Anses se cobran una sola vez y están destinadas a nacimiento, matrimonio y adopción.

Shutterstock

La Asignación por Adopción —que forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU) de la Anses — se incrementa un 2,9% por movilidad y pasa a ser de $462.934 en marzo. Este beneficio se cobra por única vez y está destinado a quienes hayan formalizado legalmente una adopción.

A ese importe puede sumarse la Asignación Universal por Hijo (AUH) si la familia también es beneficiaria por el mismo niño adoptado. En marzo, la AUH asciende a $106.250 netos por hijo, ya que Anses retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta.

Anses brinda apoyo económico a familias adoptivas Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ
Cómo se llega a cobrar $600.000 por Anses

El número más alto se alcanza cuando, además de cobrar la Asignación por Adopción y la AUH, la familia tiene la Libreta AUH presentada y validada.

En ese caso, se liquida el 20% retenido durante el año anterior. Con ese complemento, el valor bruto de la AUH llega a $132.839.

De esta manera, sumando:

  • $462.934 por Asignación por Adopción
  • $106.250 de AUH (neto mensual)
  • 20% acumulado retenido

El total puede alcanzar $595.773 en marzo, según cada situación particular.

Qué son las Asignaciones de Pago Único (APU)

Las APU son prestaciones que se otorgan por única vez ante determinados eventos familiares:

  • Nacimiento
  • Adopción
  • Matrimonio

Están destinadas a:

  • Trabajadores en relación de dependencia
  • Monotributistas
  • Jubilados y pensionados del SIPA
  • Titulares del Fondo de Desempleo
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez
  • Titulares de AUH o Asignación por Embarazo

Requisitos para cobrar la Asignación por Adopción

Para iniciar el trámite ante Anses se debe presentar:

  • DNI del solicitante y del niño adoptado
  • Constancia de CUIL/CDI/CUIT
  • Certificación negativa de Anses
  • Recibo de sueldo o haber (si corresponde)
  • Testimonio de la sentencia de adopción
  • Partida de nacimiento actualizada (adopción plena o con anotación marginal)
  • Certificado de matrimonio, en caso de corresponder

El trámite puede realizarse de manera presencial (con turno previo) o digital a través de Mi Anses.

Cómo presentar la Libreta AUH para cobrar el 20% retenido

La Libreta AUH puede gestionarse online o en oficinas. El paso a paso digital es:

  • Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Ir a la sección “Hijos” y seleccionar “Libreta AUH”.
  • Verificar la información pendiente y generar el formulario.
  • Imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud para su certificación.
  • Tomar una foto clara del formulario completo (formato JPG, menos de 3 MB).
  • Subir la imagen en la misma sección para finalizar el trámite.

Una vez validada, Anses habilita el pago del monto retenido, que se suma al haber mensual correspondiente.

