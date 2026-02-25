Anses paga hasta $600.000 en marzo: quiénes pueden cobrar este beneficio
El monto se compone de tres prestaciones y no es automático. Qué grupos pueden acceder y cuáles son los requisitos de Anses en marzo.
La Asignación por Adopción —que forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU) de la Anses — se incrementa un 2,9% por movilidad y pasa a ser de $462.934 en marzo. Este beneficio se cobra por única vez y está destinado a quienes hayan formalizado legalmente una adopción.
A ese importe puede sumarse la Asignación Universal por Hijo (AUH) si la familia también es beneficiaria por el mismo niño adoptado. En marzo, la AUH asciende a $106.250 netos por hijo, ya que Anses retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta.
Cómo se llega a cobrar $600.000 por Anses
El número más alto se alcanza cuando, además de cobrar la Asignación por Adopción y la AUH, la familia tiene la Libreta AUH presentada y validada.
En ese caso, se liquida el 20% retenido durante el año anterior. Con ese complemento, el valor bruto de la AUH llega a $132.839.
De esta manera, sumando:
- $462.934 por Asignación por Adopción
- $106.250 de AUH (neto mensual)
- 20% acumulado retenido
El total puede alcanzar $595.773 en marzo, según cada situación particular.
Qué son las Asignaciones de Pago Único (APU)
Las APU son prestaciones que se otorgan por única vez ante determinados eventos familiares:
- Nacimiento
- Adopción
- Matrimonio
Están destinadas a:
- Trabajadores en relación de dependencia
- Monotributistas
- Jubilados y pensionados del SIPA
- Titulares del Fondo de Desempleo
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez
- Titulares de AUH o Asignación por Embarazo
Requisitos para cobrar la Asignación por Adopción
Para iniciar el trámite ante Anses se debe presentar:
- DNI del solicitante y del niño adoptado
- Constancia de CUIL/CDI/CUIT
- Certificación negativa de Anses
- Recibo de sueldo o haber (si corresponde)
- Testimonio de la sentencia de adopción
- Partida de nacimiento actualizada (adopción plena o con anotación marginal)
- Certificado de matrimonio, en caso de corresponder
El trámite puede realizarse de manera presencial (con turno previo) o digital a través de Mi Anses.
Cómo presentar la Libreta AUH para cobrar el 20% retenido
La Libreta AUH puede gestionarse online o en oficinas. El paso a paso digital es:
- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Ir a la sección “Hijos” y seleccionar “Libreta AUH”.
- Verificar la información pendiente y generar el formulario.
- Imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud para su certificación.
- Tomar una foto clara del formulario completo (formato JPG, menos de 3 MB).
- Subir la imagen en la misma sección para finalizar el trámite.
Una vez validada, Anses habilita el pago del monto retenido, que se suma al haber mensual correspondiente.