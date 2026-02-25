Anses paga hasta $600.000 en marzo: quiénes pueden cobrar este beneficio

La Asignación por Adopción —que forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU) de la Anses — se incrementa un 2,9% por movilidad y pasa a ser de $462.934 en marzo . Este beneficio se cobra por única vez y está destinado a quienes hayan formalizado legalmente una adopción.

A ese importe puede sumarse la Asignación Universal por Hijo (AUH) si la familia también es beneficiaria por el mismo niño adoptado. En marzo, la AUH asciende a $106.250 netos por hijo, ya que Anses retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta.

El número más alto se alcanza cuando, además de cobrar la Asignación por Adopción y la AUH, la familia tiene la Libreta AUH presentada y validada.

Anses brinda apoyo económico a familias adoptivas Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

En ese caso, se liquida el 20% retenido durante el año anterior. Con ese complemento, el valor bruto de la AUH llega a $132.839.

De esta manera, sumando:

$462.934 por Asignación por Adopción

$106.250 de AUH (neto mensual)

20% acumulado retenido

El total puede alcanzar $595.773 en marzo, según cada situación particular.

Qué son las Asignaciones de Pago Único (APU)

Las APU son prestaciones que se otorgan por única vez ante determinados eventos familiares:

Nacimiento

Adopción

Matrimonio

Están destinadas a:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Jubilados y pensionados del SIPA

Titulares del Fondo de Desempleo

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez

Titulares de AUH o Asignación por Embarazo

Requisitos para cobrar la Asignación por Adopción

Para iniciar el trámite ante Anses se debe presentar:

DNI del solicitante y del niño adoptado

Constancia de CUIL/CDI/CUIT

Certificación negativa de Anses

Recibo de sueldo o haber (si corresponde)

Testimonio de la sentencia de adopción

Partida de nacimiento actualizada (adopción plena o con anotación marginal)

Certificado de matrimonio, en caso de corresponder

El trámite puede realizarse de manera presencial (con turno previo) o digital a través de Mi Anses.

Cómo presentar la Libreta AUH para cobrar el 20% retenido

La Libreta AUH puede gestionarse online o en oficinas. El paso a paso digital es:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección “Hijos” y seleccionar “Libreta AUH”.

Verificar la información pendiente y generar el formulario.

Imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud para su certificación.

Tomar una foto clara del formulario completo (formato JPG, menos de 3 MB).

Subir la imagen en la misma sección para finalizar el trámite.

Una vez validada, Anses habilita el pago del monto retenido, que se suma al haber mensual correspondiente.