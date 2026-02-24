Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social y cómo pedirla

Con el aumento del costo del transporte, cada ahorro cuenta. Muchos jubilados , beneficiarios de programas sociales y trabajadores no saben que pueden acceder a un descuento importante con un trámite sencillo que ayuda a cuidar el bolsillo mes a mes. Estas ayudas provienen de la Tarifa Social .

La Tarifa Social es un sistema de subsidios para servicios públicos que incluye distintos programas. Entre ellos se encuentra la Tarifa Social Federal de Transporte, un beneficio que permite pagar 55% menos al viajar en colectivos, trenes y otros medios adheridos con la tarjeta SUBE ; el descuento se aplica automáticamente al apoyar la tarjeta en el validador y busca facilitar el acceso al transporte para los sectores más vulnerables, reduciendo el impacto del gasto diario en movilidad.

El beneficio está destinado a personas que sean titulares de:

El beneficio puede activarse online o de forma presencial y permite reducir el gasto diario en transporte público.

Primero, se debe ingresar a mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social, buscar la opción “Programas y beneficios” y generar el PIN SUBE. Este código de seis números permitirá vincular el beneficio con la tarjeta.

Luego, es necesario activar la Tarifa Social apoyando la tarjeta en una terminal automática SUBE. También se puede completar el trámite sin turno en oficinas de Anses o Centros de Atención SUBE. Quienes prefieran hacerlo desde el celular pueden realizar la gestión a través de la app mi Anses.